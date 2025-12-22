logo

BTC/USD

89263

ETH/USD

3030.96

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ночь большого удара по военному тылу РФ: Украина залезла вглубь
commentss НОВОСТИ Все новости

Ночь большого удара по военному тылу РФ: Украина залезла вглубь

Украина ударила по энергетическому тылу РФ: уничтожен терминал «Таманнефтегаз», склады боеприпасов и базы ударных БпЛА

22 декабря 2025, 16:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 22 декабря Силы обороны Украины совершили серию высокоточных ударов по ключевым объектам военно-экономической инфраструктуры России и временно оккупированным территориям. Под удар попали нефтяной терминал в Краснодарском крае, склад боеприпасов Донецкой области, пункты подготовки и запуска ударных дронов, а также база речных катеров в Крыму.

Ночь большого удара по военному тылу РФ: Украина залезла вглубь

Удар Украины вглубь России

Подразделы Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае РФ — один из ключевых элементов энергетического тыла российской армии.

Зафиксировано:

серию взрывов;

• повреждение трубопровода;

• поражение двух причалов;

• повреждение двух судов, по меньшей мере, одно из которых загорелось;

• пожар на площади свыше 1000 кв. м;

• возгорание на территории резервуарного парка.

"Таманнефтегаз" обеспечивает перевалку сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов — то есть напрямую поддерживает финансирование и логистику войны РФ.

Украинской ракетой был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров РФ в районе Оленевки на временно оккупированной территории Крыма.

На месте попадания наблюдался масштабный пожар. Данные по окончательным потерям и повреждениям уточняются.

С целью нарушения логистики противника на Покровском направлении Силы обороны произвели огненное поражение состава боеприпасов мотострелкового полка в районе населенного пункта Украин (ТОТ Донецкой области).

По предварительной информации, цель уничтожена полностью.

Отдельно Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА типа Shahed / Герань в районе временно оккупированного Донецка.

Целью удара было:

частичное уничтожение запасов ударных дронов;

• снижение интенсивности воздушных атак на территории Украины.

На месте поражения зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.

Украина бьет после войны, а не по словам

Силы обороны Украины продолжают системное уничтожение военно-экономического потенциала РФ, нанося удары по нефти, боеприпасам, логистике и дроновой инфраструктуре врага — там, где это оказывает непосредственное влияние на его способность воевать.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что о купанты совершили масштабную механизированную атаку силами морской пехоты РФ (40 и 155 бригады), но были полностью уничтожены.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/32861
Теги:

Новости

Все новости