Ночь большого удара по военному тылу РФ: Украина залезла вглубь

В ночь на 22 декабря Силы обороны Украины совершили серию высокоточных ударов по ключевым объектам военно-экономической инфраструктуры России и временно оккупированным территориям. Под удар попали нефтяной терминал в Краснодарском крае, склад боеприпасов Донецкой области, пункты подготовки и запуска ударных дронов, а также база речных катеров в Крыму.
Удар Украины вглубь России
Подразделы Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Таманнефтегаз" в Краснодарском крае РФ — один из ключевых элементов энергетического тыла российской армии.
Зафиксировано:
• серию взрывов;
• повреждение трубопровода;
• поражение двух причалов;
• повреждение двух судов, по меньшей мере, одно из которых загорелось;
• пожар на площади свыше 1000 кв. м;
• возгорание на территории резервуарного парка.
"Таманнефтегаз" обеспечивает перевалку сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов — то есть напрямую поддерживает финансирование и логистику войны РФ.
Украинской ракетой был поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров РФ в районе Оленевки на временно оккупированной территории Крыма.
На месте попадания наблюдался масштабный пожар. Данные по окончательным потерям и повреждениям уточняются.
С целью нарушения логистики противника на Покровском направлении Силы обороны произвели огненное поражение состава боеприпасов мотострелкового полка в районе населенного пункта Украин (ТОТ Донецкой области).
По предварительной информации, цель уничтожена полностью.
Отдельно Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА типа Shahed / Герань в районе временно оккупированного Донецка.
Целью удара было:
• частичное уничтожение запасов ударных дронов;
• снижение интенсивности воздушных атак на территории Украины.
На месте поражения зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.
Украина бьет после войны, а не по словам
Силы обороны Украины продолжают системное уничтожение военно-экономического потенциала РФ, нанося удары по нефти, боеприпасам, логистике и дроновой инфраструктуре врага — там, где это оказывает непосредственное влияние на его способность воевать.
