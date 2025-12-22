С целью нарушения логистики противника на Покровском направлении Силы обороны произвели огненное поражение состава боеприпасов мотострелкового полка в районе населенного пункта Украин (ТОТ Донецкой области).

По предварительной информации, цель уничтожена полностью.

Отдельно Силы обороны Украины поразили места хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА типа Shahed / Герань в районе временно оккупированного Донецка.

Целью удара было:

• частичное уничтожение запасов ударных дронов;

• снижение интенсивности воздушных атак на территории Украины.

На месте поражения зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.



Украина бьет после войны, а не по словам



Силы обороны Украины продолжают системное уничтожение военно-экономического потенциала РФ, нанося удары по нефти, боеприпасам, логистике и дроновой инфраструктуре врага — там, где это оказывает непосредственное влияние на его способность воевать.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что о купанты совершили масштабную механизированную атаку силами морской пехоты РФ (40 и 155 бригады), но были полностью уничтожены.