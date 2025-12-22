Жена с паспортом РФ и бизнес на миллионы: темная сторона генерала СБУ

Рубрики
Расследование журналистов выявило факты, которые подвергают сомнению добродетель руководителя Одесского управления СБУ Виктора Доровского. Речь идет о российском гражданстве его жены, элитной недвижимости более миллиона долларов, а также передаче крупного фармацевтического бизнеса семье генерала во время войны.
У генерала СБУ жена с паспортом РФ
Журналисты установили, что у жены главы Одесского управления СБУ есть паспорт страны-агрессорки — Российской Федерации. Кроме того, на нее оформлена элитная недвижимость ориентировочной стоимостью около 1,3 млн долларов.
По данным расследования, юридическое сопровождение ее бизнес-активов осуществляла находящаяся под санкциями кипрская юридическая компания Софоклеусов и известная участием в схемах обхода украинских ограничений.
Отдельный блок расследования касается отца генерала Александра Доровского. Во время полномасштабной войны он стал владельцем одной из самых больших фармацевтических групп Украины — "Здоровье".
Ранее эту группу украинские стражи порядка связывали с российским олигархом и бывшим членом партии "Единая Россия" Александром Шишкиным. В момент передачи актива компания находилась под следствием, однако:
• уголовное производство было закрыто;
• следствие не дошло до суда;
• актив в итоге оказался у родственников Доровского.
В Службе безопасности Украины подтвердили, что у жены Виктора Доровского действительно есть российский паспорт. В то же время в СБУ заявили, что:
• кипрская юридическая фирма "не осуществляла административно-хозяйственные функции" для бизнеса жены генерала;
• ФСБ РФ якобы пыталось использовать украинские медиа "втемную" для проведения информационно-психологической операции;
• жену генерала шантажировали вымышленным компроматом со стороны российских спецслужб.
В СБУ утверждают, что сам Доровский передал все материалы и угрозы подразделениям внутренней безопасности службы.
Вопросы без ответов
Несмотря на объяснение СБУ, расследование оставляет ряд открытых вопросов:
• почему семья высокопоставленного чиновника имеет тесные юридические контакты с подсанкционными структурами;
• как актив под следствием беспрепятственно перешел к родственникам генерала;
• почему уголовное производство по фармгруппе было закрыто именно во время войны.
