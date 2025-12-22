logo

Жена с паспортом РФ и бизнес на миллионы: темная сторона генерала СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Жена с паспортом РФ и бизнес на миллионы: темная сторона генерала СБУ

Семья генерала СБУ с российским паспортом и бизнесом на миллионы: что выяснили журналисты

22 декабря 2025, 17:13
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Расследование журналистов выявило факты, которые подвергают сомнению добродетель руководителя Одесского управления СБУ Виктора Доровского. Речь идет о российском гражданстве его жены, элитной недвижимости более миллиона долларов, а также передаче крупного фармацевтического бизнеса семье генерала во время войны.

Жена с паспортом РФ и бизнес на миллионы: темная сторона генерала СБУ

У генерала СБУ жена с паспортом РФ

Журналисты установили, что у жены главы Одесского управления СБУ есть паспорт страны-агрессорки — Российской Федерации. Кроме того, на нее оформлена элитная недвижимость ориентировочной стоимостью около 1,3 млн долларов.

По данным расследования, юридическое сопровождение ее бизнес-активов осуществляла находящаяся под санкциями кипрская юридическая компания Софоклеусов и известная участием в схемах обхода украинских ограничений.

Отдельный блок расследования касается отца генерала Александра Доровского. Во время полномасштабной войны он стал владельцем одной из самых больших фармацевтических групп Украины — "Здоровье".

Ранее эту группу украинские стражи порядка связывали с российским олигархом и бывшим членом партии "Единая Россия" Александром Шишкиным. В момент передачи актива компания находилась под следствием, однако:

уголовное производство было закрыто;

• следствие не дошло до суда;

• актив в итоге оказался у родственников Доровского.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что у жены Виктора Доровского действительно есть российский паспорт. В то же время в СБУ заявили, что:

кипрская юридическая фирма "не осуществляла административно-хозяйственные функции" для бизнеса жены генерала;

• ФСБ РФ якобы пыталось использовать украинские медиа "втемную" для проведения информационно-психологической операции;

• жену генерала шантажировали вымышленным компроматом со стороны российских спецслужб.

В СБУ утверждают, что сам Доровский передал все материалы и угрозы подразделениям внутренней безопасности службы.

Вопросы без ответов

Несмотря на объяснение СБУ, расследование оставляет ряд открытых вопросов:

• почему семья высокопоставленного чиновника имеет тесные юридические контакты с подсанкционными структурами;

• как актив под следствием беспрепятственно перешел к родственникам генерала;

• почему уголовное производство по фармгруппе было закрыто именно во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в

ночь на 22 декабря Силы обороны Украины совершили серию высокоточных ударов по ключевым объектам военно-экономической инфраструктуры России и временно оккупированным территориям. Под удар попали нефтяной терминал в Краснодарском крае, склад боеприпасов Донецкой области, пункты подготовки и запуска ударных дронов, а также база речных катеров в Крыму.



Источник: https://youtu.be/9tZcP9G2jZk?si=ONPDuWoBP5WqM5yN
