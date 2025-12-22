Жена с паспортом РФ и бизнес на миллионы: темная сторона генерала СБУ

Отдельный блок расследования касается отца генерала Александра Доровского. Во время полномасштабной войны он стал владельцем одной из самых больших фармацевтических групп Украины — "Здоровье".

Ранее эту группу украинские стражи порядка связывали с российским олигархом и бывшим членом партии "Единая Россия" Александром Шишкиным. В момент передачи актива компания находилась под следствием, однако:

• уголовное производство было закрыто;

• следствие не дошло до суда;

• актив в итоге оказался у родственников Доровского.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что у жены Виктора Доровского действительно есть российский паспорт. В то же время в СБУ заявили, что:

• кипрская юридическая фирма "не осуществляла административно-хозяйственные функции" для бизнеса жены генерала;

• ФСБ РФ якобы пыталось использовать украинские медиа "втемную" для проведения информационно-психологической операции;

• жену генерала шантажировали вымышленным компроматом со стороны российских спецслужб.

В СБУ утверждают, что сам Доровский передал все материалы и угрозы подразделениям внутренней безопасности службы.



Вопросы без ответов



Несмотря на объяснение СБУ, расследование оставляет ряд открытых вопросов:

• почему семья высокопоставленного чиновника имеет тесные юридические контакты с подсанкционными структурами;

• как актив под следствием беспрепятственно перешел к родственникам генерала;

• почему уголовное производство по фармгруппе было закрыто именно во время войны.

