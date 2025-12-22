logo

Кто незаконно командует: Арестович разнес историю с 3-м армейским корпусом
commentss НОВОСТИ Все новости

22 декабря 2025, 17:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Бывший советник ОП Алексей Арестович подверг резкой критике информационную волну вокруг 125-й бригады ТрО и назначений в 3-м армейском корпусе. По его словам, популярная версия событий либо не имеет никакой юридической основы, либо свидетельствует о возможных тяжких преступлениях против порядка прохождения военной службы.

Кто незаконно командует: Арестович разнес историю с 3-м армейским корпусом

Арестович про 3 армейский корпус

В чем суть "легенды"

В публичном пространстве распространяется версия, по которой:

майор Фокин якобы был назначен комбригом 125-й бригады решением командования 3 АК ;

он провел "срез знаний" офицеров;

не прошедших проверку отправили в пехоту;

на должности ротных поставили сержантов.

Арестович называет эту историю юридически абсурдной.

Что говорит закон и уставы

По действующей системе управления ВСУ:

• Командир корпуса не имеет права назначать или снимать комбригу.

• Командиров бригад назначает командующий видом войск (в этом случае — Сухопутных).

• Офицер без академического образования можно назначить комбригом только личным решением Главнокомандующего.

• Командир бригады не может назначать офицеров, только сержантов.

Вывод Арестовича: авторы и распространители этой версии не прошли ни одного среза военных знаний.

Два варианта, и оба опасны

Арестович формулирует только два возможных сценария:

Легенда правдива

Тогда командование корпуса и бригады действует вне закона, а цепь командиров – от ОК до Главнокомандующего – это покрывает. Это может тянуть на особо тяжкие преступления даже в мирное время.

Легенда придумана

Реальные назначения делались законно, но тогда возникает вопрос:

Зачем поддерживается фейковая версия "наведения порядка"?

Кто и с какой целью его распространяет?

Фронт и "экстраординарные решения"

Арестович признает, что ситуация на участке 3 АК сложная — корпус теряет примерно батальонный район обороны еженедельно, противник рассекает полосу обороны.

В таких условиях экстраординарные решения возможны, но:

как они оформлены юридически?

• кто отвечает за имущество, вооружение, технику?

• кто несет ответственность за исполнение боевых приказов?

• кто командует реально – штатный офицер или временно назначенный?

Вопросы к ДБР, прокуратуре и Президенту

Арестович публично обращается в правоохранительные органы и главу государства с требованием проверить:

• не имеет ли место цепь военных правонарушений;

• законно ли оформлены кадровые решения;

• если все законно – почему это преподносится как миф, а не как официальная практика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Журналисты обнаружили бизнес и недвижимость за рубежом, которые могут быть связаны с фигурантами громкого коррупционного дела "Мидас". Речь идет о людях из ближайшего бизнес-окружения президента Украины, а также о лицах, которых следствие считает ключевыми "теневыми менеджерами" масштабной схемы "откатов" в энергетическом секторе.



Источник: https://t.me/O_Arestovich_official/7759
