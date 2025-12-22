Кто незаконно командует: Арестович разнес историю с 3-м армейским корпусом

Бывший советник ОП Алексей Арестович подверг резкой критике информационную волну вокруг 125-й бригады ТрО и назначений в 3-м армейском корпусе. По его словам, популярная версия событий либо не имеет никакой юридической основы, либо свидетельствует о возможных тяжких преступлениях против порядка прохождения военной службы.

В чем суть "легенды"



В публичном пространстве распространяется версия, по которой:

майор Фокин якобы был назначен комбригом 125-й бригады решением командования 3 АК ;

• он провел "срез знаний" офицеров;

• не прошедших проверку отправили в пехоту;

• на должности ротных поставили сержантов.

Арестович называет эту историю юридически абсурдной.



Что говорит закон и уставы



По действующей системе управления ВСУ:

• Командир корпуса не имеет права назначать или снимать комбригу.

• Командиров бригад назначает командующий видом войск (в этом случае — Сухопутных).

• Офицер без академического образования можно назначить комбригом только личным решением Главнокомандующего.

• Командир бригады не может назначать офицеров, только сержантов.

Вывод Арестовича: авторы и распространители этой версии не прошли ни одного среза военных знаний.



Два варианта, и оба опасны



Арестович формулирует только два возможных сценария:



Легенда правдива



Тогда командование корпуса и бригады действует вне закона, а цепь командиров – от ОК до Главнокомандующего – это покрывает. Это может тянуть на особо тяжкие преступления даже в мирное время.



Легенда придумана



Реальные назначения делались законно, но тогда возникает вопрос:



Зачем поддерживается фейковая версия "наведения порядка"?



Кто и с какой целью его распространяет?



Фронт и "экстраординарные решения"



Арестович признает, что ситуация на участке 3 АК сложная — корпус теряет примерно батальонный район обороны еженедельно, противник рассекает полосу обороны.



В таких условиях экстраординарные решения возможны, но:

• как они оформлены юридически?

• кто отвечает за имущество, вооружение, технику?

• кто несет ответственность за исполнение боевых приказов?

• кто командует реально – штатный офицер или временно назначенный?

Вопросы к ДБР, прокуратуре и Президенту

Арестович публично обращается в правоохранительные органы и главу государства с требованием проверить:

• не имеет ли место цепь военных правонарушений;

• законно ли оформлены кадровые решения;

• если все законно – почему это преподносится как миф, а не как официальная практика.

