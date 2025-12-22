Кто незаконно командует: Арестович разнес историю с 3-м армейским корпусом

Рубрики
Бывший советник ОП Алексей Арестович подверг резкой критике информационную волну вокруг 125-й бригады ТрО и назначений в 3-м армейском корпусе. По его словам, популярная версия событий либо не имеет никакой юридической основы, либо свидетельствует о возможных тяжких преступлениях против порядка прохождения военной службы.
Арестович про 3 армейский корпус
В чем суть "легенды"
В публичном пространстве распространяется версия, по которой:
майор Фокин якобы был назначен комбригом 125-й бригады решением командования 3 АК ;
• он провел "срез знаний" офицеров;
• не прошедших проверку отправили в пехоту;
• на должности ротных поставили сержантов.
Арестович называет эту историю юридически абсурдной.
Что говорит закон и уставы
По действующей системе управления ВСУ:
• Командир корпуса не имеет права назначать или снимать комбригу.
• Командиров бригад назначает командующий видом войск (в этом случае — Сухопутных).
• Офицер без академического образования можно назначить комбригом только личным решением Главнокомандующего.
• Командир бригады не может назначать офицеров, только сержантов.
Вывод Арестовича: авторы и распространители этой версии не прошли ни одного среза военных знаний.
Два варианта, и оба опасны
Арестович формулирует только два возможных сценария:
Легенда правдива
Тогда командование корпуса и бригады действует вне закона, а цепь командиров – от ОК до Главнокомандующего – это покрывает. Это может тянуть на особо тяжкие преступления даже в мирное время.
Легенда придумана
Реальные назначения делались законно, но тогда возникает вопрос:
Зачем поддерживается фейковая версия "наведения порядка"?
Кто и с какой целью его распространяет?
Фронт и "экстраординарные решения"
Арестович признает, что ситуация на участке 3 АК сложная — корпус теряет примерно батальонный район обороны еженедельно, противник рассекает полосу обороны.
В таких условиях экстраординарные решения возможны, но:
• как они оформлены юридически?
• кто отвечает за имущество, вооружение, технику?
• кто несет ответственность за исполнение боевых приказов?
• кто командует реально – штатный офицер или временно назначенный?
Вопросы к ДБР, прокуратуре и Президенту
Арестович публично обращается в правоохранительные органы и главу государства с требованием проверить:
• не имеет ли место цепь военных правонарушений;
• законно ли оформлены кадровые решения;
• если все законно – почему это преподносится как миф, а не как официальная практика.
