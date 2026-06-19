Завершення війни стане остаточною пасткою для України: розкрито вражаючу причину

Україна, на думку політтехнолога Віталія Бали, припустилася суттєвої дипломатичної помилки, фактично передавши ініціативу щодо формування плану припинення бойових дій команді Дональда Трампа. Експерт переконаний, що Київ мав би самостійно розробити власну дорожню карту завершення війни, а не чекати зовнішніх пропозицій.

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За словами Бали, глобальна безпекова ситуація ускладнюється через нові конфлікти, зокрема на Близькому Сході, де протистояння з Іраном створює додаткові ризики. Він зазначив, що в короткостроковій перспективі вигодонабувачем таких подій є Росія, хоча довгострокові наслідки залишаються невизначеними. Водночас Україна, як підкреслив експерт, обмежена у можливостях впливу на ці процеси.

Окремо Бала акцентував на проблемі втрати Україною власної ініціативи у дипломатичному полі. На його думку, замість формування власної позиції щодо завершення війни, українська сторона фактично орієнтувалася на зовнішні сценарії.

"Ми віддали ініціативу, коли Зеленський вирішив, що план має писати Трамп, а не Україна. Ми мали представити свій план припинення війни, а не завершення", — підкреслив він.

Також експерт звернув увагу на ризики використання терміна "завершення війни" в умовах, коли частина територій України залишається під окупацією. На його думку, такі формулювання можуть створити небезпечні політико-правові наслідки та фактично закріпити втрату контролю над захопленими регіонами.

"Ми не можемо завершити війну того часу, поки є окуповані території. Хочу просто, щоб всі зрозуміли, коли чую, там, вживають терміни завершення війни, війна не може завершитись. Це буде тоді визнання, легітимізація окупованих територій. Тоді дійсно треба підписати вже мирний договір", — зауважив Бала.

Портал "Коментарі" вже писав, що моніторингові канали сьогодні попередили про плани Росії завдати чергового масованого ракетно-дронового удару по території України, причому пріоритетними цілями російські окупанти визначили Київ та область. У повідомленнях зазначається, що наступна атака може відбутися вже найближчими вихідними.