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Завершение войны станет окончательной ловушкой для Украины: раскрыта поразительная причина

Эксперт разъяснил, какие риски может нести подписание полноценного мирного соглашения с агрессором

19 июня 2026, 18:35
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Клименко Елена

Украина, по мнению политтехнолога Виталия Балы, допустила существенную дипломатическую ошибку, фактически передав инициативу по формированию плана прекращения боевых действий команде Дональда Трампа. Эксперт убежден, что Киев должен самостоятельно разработать собственную дорожную карту завершения войны, а не ждать внешних предложений.

Завершение войны станет окончательной ловушкой для Украины: раскрыта поразительная причина

Фото: из открытых источников

По словам Балы, глобальная ситуация безопасности осложняется из-за новых конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, где противостояние с Ираном создает дополнительные риски. Он отметил, что в краткосрочной перспективе выгодоприобретателем таких событий является Россия, хотя долгосрочные последствия остаются неопределенными. В то же время Украина, как подчеркнул эксперт, ограничена возможностями влияния на эти процессы.

Отдельно Бала акцентировал внимание на проблеме потери Украиной собственной инициативы в дипломатическом поле. По его мнению, вместо формирования собственной позиции по завершению войны, украинская сторона фактически ориентировалась на внешние сценарии.

"Мы отдали инициативу, когда Зеленский решил, что план должен писать Трамп, а не Украина. Мы должны представить свой план прекращения войны, а не завершения", — подчеркнул он.

Также эксперт обратил внимание на риски использования термина "завершение войны" в условиях, когда часть территории Украины остается под оккупацией. По его мнению, такие формулировки могут создать опасные политико-правовые последствия и фактически закрепить потерю контроля за захваченными регионами.

"Мы не можем завершить войну до тех пор, пока есть оккупированные территории. Хочу просто, чтобы все поняли, когда слышу там, употребляют сроки завершения войны, война не может завершиться. Это будет тогда признание, легитимизация оккупированных территорий. Тогда действительно нужно подписать уже мирный договор", — заметил Бала.

Портал "Комментарии" уже писал , что мониторинговые каналы сегодня предупредили о планах России нанести очередной массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины, причем приоритетными целями российские кафиры определили Киев и область. В сообщениях отмечается, что следующая атака может произойти уже в ближайшие выходные.



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