Коли Путін знову нещадно атакує Київ: експерт шокував розрахунками точної дати і цілей

Моніторингові канали сьогодні попередили про плани Росії завдати чергового масованого ракетно-дронового удару по території України, причому пріоритетними цілями російські окупанти визначили Київ та область. У повідомленнях зазначається, що наступна атака може відбутися вже найближчими вихідними.

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Військовий експерт Олександр Коваленко, коментуючи оприлюднену інформацію, зазначає, що оцінки щодо можливого нового масованого ракетно-дронового удару з боку Росії потребують більш точного розрахунку. На його думку, найближче вікно для потенційної масштабної атаки може сформуватися не раніше наступного тижня, орієнтовно з середи, 24 червня.

Експерт пояснює, що ключовим фактором є темпи виробництва та накопичення засобів ураження. За його словами, російська сторона щоденно виготовляє приблизно 130–140 ударних дронів типу "шахед". Окрім цього, паралельно виробляється ще близько 130–150 безпілотників-імітаторів "Гербера" та "Пародія", які використовуються як хибні цілі для перевантаження української ППО. Також у невеликій кількості застосовуються інші типи засобів ураження, зокрема "Італмас" і "Бандероль", однак їхня частка не перевищує приблизно 10% від загального обсягу.

Коваленко підкреслює, що за добу потенційне накопичення може становити близько 260–270 одиниць різних дронів. Водночас реальні атаки відбуваються нерівномірно: у різні дні Росія використовує різну кількість засобів. Зокрема, за його підрахунками, 16 червня було задіяно 134 одиниці, 17 червня — 119, 18 червня — 246, а 19 червня — 90. Це, за його словами, свідчить про чергування періодів накопичення та використання запасів.

Фахівець робить висновок, що для проведення дійсно масованого удару, який може перевищувати 500 одиниць засобів ураження, противнику необхідно додатковий час для накопичення ресурсів.

Окремо Коваленко наводить оцінки темпів виробництва ракетного озброєння. За його даними, ракети Х-101 виготовляються у кількості приблизно двох одиниць на добу, "Калібри" — одна-дві щодня, а "Іскандер-М" — близько трьох ракет на добу. Ракети "Кинджал" виробляються значно повільніше — орієнтовно дві-три одиниці на тиждень, тоді як "Циркон" — приблизно одна ракета на тиждень.

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