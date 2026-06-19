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Україна жорстко відвертається від Європи: Зеленський здивував новим посередником у війні з РФ

У питанні завершення війни Україна розраховує на результативність посередницької ролі Бразилії

19 червня 2026, 17:50
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський у межах саміту G7 провів зустріч із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Основною темою переговорів стали дипломатичні шляхи, які можуть сприяти завершенню війни в Україні. Про це повідомили джерела ТСН.ua в Офісі президента.

Україна жорстко відвертається від Європи: Зеленський здивував новим посередником у війні з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Під час розмови сторони зосередилися на можливих кроках для активізації міжнародних переговорних процесів та пошуку нових форматів дипломатичної взаємодії. Особливу увагу приділили ініціативам, які можуть залучити ширше коло міжнародних партнерів. 

За словами співрозмовників, президент Бразилії представив кілька власних пропозицій щодо посилення дипломатичних зусиль. Зокрема, йшлося про використання контактів Бразилії з державами — постійними членами Ради Безпеки ООН, що потенційно може сприяти просуванню переговорного процесу.

Також сторони домовилися продовжити роботу над озвученими ідеями та згодом повернутися до обговорення отриманих результатів і можливих практичних кроків.

Раніше бразильські ЗМІ повідомляли, що український президент нібито звертався до Лули да Сілви з проханням долучитися до дипломатичних зусиль і використати його міжнародні зв’язки, зокрема з лідерами Росії та Китаю, для пошуку шляхів врегулювання конфлікту.

Окремо на полях саміту G7 Зеленський провів низку координаційних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави наголосив на важливості цих контактів для майбутнього мирного процесу, подякувавши партнерам за підтримку та готовність до співпраці у питаннях врегулювання війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська завдали чергового удару по Краматорську, що спричинило загибель і поранення мирних жителів. Про це повідомили начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



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