Російські війська завдали чергового удару по Краматорську, що спричинило загибель і поранення мирних жителів. Про це повідомили начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко та голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Фото: з відкритих джерел

Протягом доби місто зазнало двох атак. Перший обстріл припав на житловий сектор Краматорська, де під удар потрапив багатоквартирний будинок. Унаслідок цього загинула жінка 1948 року народження. Ще кілька людей дістали поранення: жінка 1938 року народження та двоє чоловіків 1956 і 1983 років народження. Медики оцінюють стан постраждалих як тяжкий, їм надається необхідна допомога.

Другий удар по місту стався близько 12:15. Цього разу під вогнем опинилися станція технічного обслуговування та автомийка. Внаслідок атаки загинула жінка 1984 року народження. Також поранення отримав неповнолітній хлопець 2007 року народження.

Загалом у результаті двох обстрілів Краматорська загинули щонайменше двоє людей, ще шестеро цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Руйнувань зазнала інфраструктура міста, зокрема житлові будинки та об’єкти обслуговування.

Місцева влада та рятувальні служби продовжують працювати на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак і надаючи допомогу постраждалим мешканцям.

Портал "Коментарі" вже писав, що Іран знову виступив із заявами щодо можливого закриття Ормузької протоки та фактичної паузи в переговорах зі Сполученими Штатами щодо завершення конфлікту. У Тегерані наголосили, що морський коридор залишатиметься недоступним доти, доки Вашингтон і Тель-Авів не виконають висунуті вимоги.