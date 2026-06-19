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Оккупанты нанесли сверхжесткий удар по большому городу: есть жертвы и многочисленные пострадавшие

Российские оккупационные войска дважды в течение суток нанесли удары по Краматорску.

19 июня 2026, 17:20
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Клименко Елена

Российские войска нанесли очередной удар по Краматорску, что повлекло за собой гибель и ранение мирных жителей. Об этом сообщили начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко и глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Оккупанты нанесли сверхжесткий удар по большому городу: есть жертвы и многочисленные пострадавшие

Фото: из открытых источников

В течение суток город подвергся двум атакам. Первый обстрел произошел на жилом секторе Краматорска, где под удар попал многоквартирный дом. В результате погибла женщина 1948 года рождения. Еще несколько человек получили ранения: женщина 1938 года рождения и двое мужчин 1956 и 1983 годов рождения. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое, им оказывается необходимая помощь.

Второй удар по городу произошел около 12:15. В этот раз под огнем оказались станция технического обслуживания и автомойка. В результате атаки погибла женщина 1984 года рождения. Также ранения получил несовершеннолетний парень 2007 года рождения.

Всего в результате двух обстрелов Краматорска погибли по меньшей мере два человека, еще шесть гражданских получили ранения разной степени тяжести. Разрушения испытала инфраструктура города, в том числе жилые дома и объекты обслуживания.

Местные власти и спасательные службы продолжают работать на местах ударов, ликвидируя последствия атак и оказывая помощь пострадавшим жителям.

Портал "Комментарии" уже писал, что Иран вновь выступил с заявлениями о возможном закрытии Ормузского пролива и фактической паузы в переговорах с Соединенными Штатами по завершению конфликта. В Тегеране отметили, что морской коридор будет оставаться недоступным, пока Вашингтон и Тель-Авив не выполнят выдвинутые требования.



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