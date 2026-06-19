Украина жестко отворачивается от Европы: Зеленский удивил новым посредником в войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита G7 провел встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Основной темой переговоров стали дипломатические пути, способствующие завершению войны в Украине. Об этом сообщили источники ТСН.ua в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

В ходе разговора стороны сосредоточились на возможных шагах по активизации международных переговорных процессов и поиску новых форматов дипломатического взаимодействия. Особое внимание было уделено инициативам, которые могут привлечь более широкий круг международных партнеров.

По словам собеседников, президент Бразилии представил несколько собственных предложений по усилению дипломатических усилий. В частности, речь шла об использовании контактов Бразилии с государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, что может способствовать продвижению переговорного процесса.

Также стороны договорились продолжить работу над озвученными идеями и впоследствии вернуться к обсуждению полученных результатов и возможным практическим шагам.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что украинский президент якобы обращался к Луле да Силве с просьбой присоединиться к дипломатическим усилиям и использовать его международные связи, в том числе с лидерами России и Китая, для поиска путей урегулирования конфликта.

Отдельно на полях саммита G7 Зеленский провел ряд координационных переговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства отметил важность этих контактов для будущего мирного процесса, поблагодарив партнеров за поддержку и готовность к сотрудничеству в вопросах урегулирования войны.

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