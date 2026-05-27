logo_ukra

BTC/USD

75653

ETH/USD

2077.06

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Завершення активної фази на фронті не означає кінець війни: що чекає Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Завершення активної фази на фронті не означає кінець війни: що чекає Україну

Поза межами окопів: Андрій Коваленко пояснив, чому «інсайди» західних ЗМІ про терміни війни є далекими від реальності

27 травня 2026, 15:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Україна змушена перебувати у стані постійної бойової готовності доти, доки існує Російська Федерація. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що цей факт має стати очевидним для кожного, незалежно від термінів закінчення гарячої фази бойових дій.

Завершення активної фази на фронті не означає кінець війни: що чекає Україну

Ілюстративне фото

"Наші Сили оборони, — підкреслив очільник ЦПД, акцентуючи на довгостроковій стратегії безпеки, — відтепер назавжди стануть головною опорою української державності, тому вони зобов'язані залишатися потужними".

Посадовець зазначив, що сучасне протистояння розгортається одразу у кількох вимірах: окрім безпосередньо лінії фронту, воно охоплює кіберпростір, когнітивну сферу та демографію. Через це будь-які прогнози та "інсайди" іноземних медіа щодо дат закінчення війни є лише голосними фразами.

"Навіть якщо класичний фронт зупиниться, — зауважив Коваленко, аналізуючи комплексний характер ворожої агресії, — немає жодних гарантій, що агресія припиниться в інших вищезгаданих сферах".

За оцінкою ЦПД, виснаження людських ресурсів, економічні проблеми та перебита логістика окупантів не дозволять активній фазі на фронті тривати ще багато років — Кремль буде змушений зупинити наступ. Проте Москва не відмовиться від диверсій, кібератак та спроб витіснити українців із власної землі.

"Росія або має розвалитися і повністю змінити свої зовнішньополітичні вектори, — резюмував керівник Центру, оцінюючи ймовірні сценарії майбутнього, — або ж нам доведеться роками протистояти її прихованим загрозам, навіть коли більшість людей повернеться до мирного життя".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація свідомо збільшує частку балістичного озброєння під час здійснення повітряних атак по українських містах. Військові аналітики пов'язують таку тактику окупантів із наявним у Сил оборони України обмеженим ресурсом спеціальних засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати подібні швидкісні цілі.

Про тенденцію до ускладнення ситуації в повітряному просторі повідомив генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини