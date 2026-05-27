Завершення активної фази на фронті не означає кінець війни: що чекає Україну

Україна змушена перебувати у стані постійної бойової готовності доти, доки існує Російська Федерація. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що цей факт має стати очевидним для кожного, незалежно від термінів закінчення гарячої фази бойових дій.

Ілюстративне фото

"Наші Сили оборони, — підкреслив очільник ЦПД, акцентуючи на довгостроковій стратегії безпеки, — відтепер назавжди стануть головною опорою української державності, тому вони зобов'язані залишатися потужними".

Посадовець зазначив, що сучасне протистояння розгортається одразу у кількох вимірах: окрім безпосередньо лінії фронту, воно охоплює кіберпростір, когнітивну сферу та демографію. Через це будь-які прогнози та "інсайди" іноземних медіа щодо дат закінчення війни є лише голосними фразами.

"Навіть якщо класичний фронт зупиниться, — зауважив Коваленко, аналізуючи комплексний характер ворожої агресії, — немає жодних гарантій, що агресія припиниться в інших вищезгаданих сферах".

За оцінкою ЦПД, виснаження людських ресурсів, економічні проблеми та перебита логістика окупантів не дозволять активній фазі на фронті тривати ще багато років — Кремль буде змушений зупинити наступ. Проте Москва не відмовиться від диверсій, кібератак та спроб витіснити українців із власної землі.

"Росія або має розвалитися і повністю змінити свої зовнішньополітичні вектори, — резюмував керівник Центру, оцінюючи ймовірні сценарії майбутнього, — або ж нам доведеться роками протистояти її прихованим загрозам, навіть коли більшість людей повернеться до мирного життя".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація свідомо збільшує частку балістичного озброєння під час здійснення повітряних атак по українських містах. Військові аналітики пов'язують таку тактику окупантів із наявним у Сил оборони України обмеженим ресурсом спеціальних засобів протиповітряної оборони, здатних перехоплювати подібні швидкісні цілі.

Про тенденцію до ускладнення ситуації в повітряному просторі повідомив генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.



