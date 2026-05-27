Украина вынуждена находиться в состоянии постоянной боевой готовности, пока существует Российская Федерация. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, подчеркнув, что этот факт должен стать очевидным для каждого независимо от сроков окончания горячей фазы боевых действий.

"Наши Силы обороны, — подчеркнул глава ЦПД, акцентируя на долгосрочной стратегии безопасности, — отныне навсегда станут главной опорой украинской государственности, поэтому они обязаны оставаться мощными".

Чиновник отметил, что современное противостояние разворачивается сразу в нескольких измерениях: кроме непосредственно линии фронта охватывает киберпространство, когнитивную сферу и демографию. Поэтому любые прогнозы и "инсайды" иностранных медиа относительно дат окончания войны являются лишь громкими фразами.

"Даже если классический фронт остановится, — заметил Коваленко, анализируя комплексный характер агрессии враждебной, — нет никаких гарантий, что агрессия прекратится в других вышеупомянутых сферах".

По оценке ЦПД, истощение человеческих ресурсов, экономические проблемы и перебитая логистика окупантов не позволят активной фазе на фронте продолжаться еще много лет — Кремль будет вынужден остановить наступление. Однако Москва не откажется от диверсий, кибератак и попыток вытеснить украинцев из своей земли.

"Россия либо должна развалиться и полностью изменить свои внешнеполитические векторы, — резюмировал руководитель Центра, оценивая вероятные сценарии будущего, — или нам придется годами противостоять ее скрытым угрозам, даже когда большинство людей вернется к мирной жизни".

