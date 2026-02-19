logo_ukra

Засудили за донати ЗСУ: на ТОТ Херсонщини окупанти кинули за ґрати 56-річну жінку
Засудили за донати ЗСУ: на ТОТ Херсонщини окупанти кинули за ґрати 56-річну жінку

Жінку засудили до 3 років і 6 місяців колонії за заклики збирати кошти для ЗСУ та заборонили адмініструвати сайти протягом чотирьох років.

19 лютого 2026, 05:33
Автор:
Проніна Анна

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація засудила 56-річну місцеву жительку за публічну підтримку української армії. Про це повідомляє так звана "прокуратура" ТОТ Херсонщини у своїх офіційних ресурсах.

Засудили за донати ЗСУ: на ТОТ Херсонщини окупанти кинули за ґрати 56-річну жінку

Окупаційний «суд» на лівобережжі Херсонщини виніс вирок місцевій жительці за публічну підтримку українських військових

За версією окупаційного слідства, жінка у вересні 2023 року, а також у січні й серпні 2025 року розміщувала на особистій сторінці в одній із соціальних мереж дописи із закликами до збору коштів для українських військових, які беруть участь у бойових діях проти Росії. Саме ці публікації стали підставою для відкриття кримінального провадження за статтею про "публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації".

Справу розглядав так званий Великолепетиський міжрайонний суд Херсонської області. Окупаційний "суд" визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму. Крім того, їй заборонили протягом чотирьох років займатися діяльністю, пов’язаною з адмініструванням сайтів, електронних та інформаційно-телекомунікаційних мереж, включно з мережею Інтернет.

Фактично йдеться про кримінальне переслідування за підтримку Збройних Сил України та заклики до благодійних зборів. Російське законодавство, яке окупаційна влада застосовує на захоплених територіях, прирівнює таку діяльність до загрози державній безпеці РФ.

Правозахисники неодноразово наголошували, що подібні вироки на тимчасово окупованих територіях є частиною системного тиску на місцеве населення. Переслідування за проукраїнську позицію, дописи в соцмережах або донати на підтримку української армії стало поширеною практикою після окупації частини південних регіонів України.

Читайте також в "Коментарях", що в Росії мотивують студентів іти воювати проти України.



