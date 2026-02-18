Студенти Санкт-Петербурзького державного університету отримали лист із пропозицією укласти контракт із військами безпілотних систем. За це навчальний заклад обіцяє виплатити "одноразову стипендію" у розмірі 50 тисяч рублів.

Мотивація в рф для війни проти України

Про це повідомляє російське видання Бумага. Лист розіслали 17 лютого. Зазначається, що університетська виплата є додатковою і нараховується поверх суми, яку обіцяє Міністерство оборони РФ. За офіційними умовами, за рік служби контрактникам нібито гарантують близько 5,5 мільйона рублів.

Студентам також обіцяють надати академічну відпустку на час служби. Після завершення контракту, який триватиме один рік, їм пропонують "гнучкий графік" навчання для завершення освіти.

Йдеться про контракт саме з військами безпілотних систем — напрямком, який у російській армії активно розвивають на тлі війни проти України. Таким чином університет фактично долучається до кампанії залучення молоді до служби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с віт опинився значно ближче до великого воєнного конфлікту, ніж здається на перший погляд. За даними Axios, Сполучені Штати різко посилили військову присутність на Близькому Сході, готуючись до можливого загострення з Іраном.

Адміністрація президента Дональд Трамп вже розгорнула у регіоні два авіаносці, сотні винищувачів та організувала понад 150 вантажних рейсів із озброєнням. Лише за останню добу, за інформацією джерел, було додатково перекинуто близько 50 винищувачів F-35, F-22 та F-16. У регіоні також уже перебувають F/A-18, F-15, літаки-заправники та борти дальнього радіолокаційного виявлення. Загалом США зосередили на Близькому Сході приблизно третину активних сил ВМС — близько 33 кораблів, серед яких авіаносці, есмінці та підводні човни, оснащені крилатими ракетами Tomahawk. За словами одного з радників Трампа, ймовірність військових дій у найближчі тижні оцінюється на рівні 90%. Він зазначив, що президент “втрачає терпіння”, якщо переговори щодо іранської ядерної програми зазнають краху.

