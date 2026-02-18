Два авіаносці й сотні винищувачів: Вашингтон готується до масштабної операції проти Ірану

Світ опинився значно ближче до великого воєнного конфлікту, ніж здається на перший погляд. За даними Axios, Сполучені Штати різко посилили військову присутність на Близькому Сході, готуючись до можливого загострення з Іраном.

США проти Ірану

Адміністрація президента Дональд Трамп вже розгорнула у регіоні два авіаносці, сотні винищувачів та організувала понад 150 вантажних рейсів із озброєнням. Лише за останню добу, за інформацією джерел, було додатково перекинуто близько 50 винищувачів F-35, F-22 та F-16. У регіоні також уже перебувають F/A-18, F-15, літаки-заправники та борти дальнього радіолокаційного виявлення.

Загалом США зосередили на Близькому Сході приблизно третину активних сил ВМС — близько 33 кораблів, серед яких авіаносці, есмінці та підводні човни, оснащені крилатими ракетами Tomahawk.

За словами одного з радників Трампа, ймовірність військових дій у найближчі тижні оцінюється на рівні 90%. Він зазначив, що президент “втрачає терпіння”, якщо переговори щодо іранської ядерної програми зазнають краху.

У разі початку операції мова не йтиме про обмежені чи “символічні” удари. За прогнозами, це може бути масштабна хвиля атак по тисячах цілей — військових базах, ядерних об’єктах, політичних центрах і ключових фігурах режиму. Кампанія може тривати тижнями та, ймовірно, відбуватиметься у взаємодії з Ізраїлем.

Аналітики попереджають: потенційна операція може стати однією з наймасштабніших і найтехнологічніших військових кампаній сучасності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що до складу резерву паралімпійської збірної Росії на зимові Ігри-2026 у Мілані та Кортіні увійшли колишні військовослужбовці РФ, які воювали проти України. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне розслідування.