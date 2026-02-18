Військових, які вбивали українців пустили на Паралімпійські ігри 2026

До складу резерву паралімпійської збірної Росії на зимові Ігри-2026 у Мілані та Кортіні увійшли колишні військовослужбовці РФ, які воювали проти України. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне розслідування.

Спортсмени рф, які воювали проти України

Російські медіа активно висвітлюють історії цих спортсменів, наголошуючи на їхніх пораненнях та “шляху до великого спорту”. Водночас у публікаціях рідко згадуються деталі їхньої військової служби або конкретні підрозділи, в яких вони перебували.

Серед тих, хто потрапив до резерву, журналісти називають 41-річного парасноубордиста з Санкт-Петербурга Івана Ширяєва. Він втратив ногу під Бахмутом під час бойових дій проти України та після цього почав займатися спортом.

Також у списках — 49-річний Владислав Шинкарь, який ще у 2014 році служив у батальйоні “Восток”. Поранення він отримав у районі Жабуньок на Донеччині, втратив обидві ноги та був звільнений у запас.

Рінат Васільєв воював проти України з 2014 року, а у 2022-му втратив ноги під Мелітополем. Ще один фігурант списку — Ростислав Костенко, якого українські журналісти називають зрадником: у 2022 році він був мобілізований до лав так званої “Луганської народної армії” та втратив стопу.

До складу також входить Варвара Ворончіхіна, яка виступатиме у гірськолижному спорті. У 2022 році вона отримала нагороду від президента РФ та публічно дякувала йому за підтримку після відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Напередодні Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під своїми національними прапорами.

