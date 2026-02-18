logo_ukra

Військових, які вбивали українців пустили на Паралімпійські ігри 2026
Військових, які вбивали українців пустили на Паралімпійські ігри 2026

На Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні поїдуть колишні російські військові, які брали участь у війні проти України

18 лютого 2026, 19:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

До складу резерву паралімпійської збірної Росії на зимові Ігри-2026 у Мілані та Кортіні увійшли колишні військовослужбовці РФ, які воювали проти України. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне розслідування.

Військових, які вбивали українців пустили на Паралімпійські ігри 2026

Спортсмени рф, які воювали проти України

Російські медіа активно висвітлюють історії цих спортсменів, наголошуючи на їхніх пораненнях та “шляху до великого спорту”. Водночас у публікаціях рідко згадуються деталі їхньої військової служби або конкретні підрозділи, в яких вони перебували.

Серед тих, хто потрапив до резерву, журналісти називають 41-річного парасноубордиста з Санкт-Петербурга Івана Ширяєва. Він втратив ногу під Бахмутом під час бойових дій проти України та після цього почав займатися спортом.

Також у списках — 49-річний Владислав Шинкарь, який ще у 2014 році служив у батальйоні “Восток”. Поранення він отримав у районі Жабуньок на Донеччині, втратив обидві ноги та був звільнений у запас.

Рінат Васільєв воював проти України з 2014 року, а у 2022-му втратив ноги під Мелітополем. Ще один фігурант списку — Ростислав Костенко, якого українські журналісти називають зрадником: у 2022 році він був мобілізований до лав так званої “Луганської народної армії” та втратив стопу.

До складу також входить Варвара Ворончіхіна, яка виступатиме у гірськолижному спорті. У 2022 році вона отримала нагороду від президента РФ та публічно дякувала йому за підтримку після відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань.

Напередодні Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під своїми національними прапорами.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Паралімпійські ігри 2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.



Джерело: https://suspilne.media/1243028-rosijski-sportsmeni-aki-vouvali-proti-ukraini-teper-maut-ambicii-na-ucast-u-paralimpiadi/
