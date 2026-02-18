logo

Война с Россией Военных, которые убивали украинцев, пустили на Паралимпийские игры 2026
Военных, которые убивали украинцев, пустили на Паралимпийские игры 2026

На Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине поедут бывшие российские военные, участвовавшие в войне против Украины

18 февраля 2026, 19:44
Автор:
Ткачова Марія

В состав резерва паралимпийской сборной России на зимние Игры-2026 в Милане и Кортине вошли бывшие военнослужащие РФ, воевавшие против Украины. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственное расследование.

Военных, которые убивали украинцев, пустили на Паралимпийские игры 2026

Спортсмены России, которые воевали против Украины

Российские медиа активно освещают истории этих спортсменов, отмечая их ранения и "пути к большому спорту". В то же время в публикациях редко упоминаются детали их военной службы или конкретные подразделения, в которых они находились.

Среди попавших в резерв журналисты называют 41-летнего парасноубордиста из Санкт-Петербурга Ивана Ширяева. Он потерял ногу под Бахмутом во время боевых действий против Украины и после этого стал заниматься спортом.

Также в списках — 49-летний Владислав Шинкарь, еще в 2014 году служивший в батальоне "Восток". Ранение он получил в районе Жабуньок в Донецкой области, потерял обе ноги и был уволен в запас.

Ринат Васильев воевал против Украины с 2014 года, а в 2022-м потерял ноги под Мелитополем. Еще один фигурант списка — Ростислав Костенко, которого украинские журналисты называют предателем: в 2022 году он был мобилизован в ряды так называемой "Луганской народной армии" и потерял стопу.

В состав также входит Варвара Ворончихина, выступающая в горнолыжном спорте. В 2022 году она получила награду от президента РФ и публично благодарила его за поддержку после отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Накануне Международный паралимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимних Паралимпийских играх 2026 под своими национальными флагами.

Накануне Международный паралимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать на зимних Паралимпийских играх 2026 под своими национальными флагами.



Источник: https://suspilne.media/1243028-rosijski-sportsmeni-aki-vouvali-proti-ukraini-teper-maut-ambicii-na-ucast-u-paralimpiadi/
