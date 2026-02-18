Росіян допустили на зимові Ігри 2026 під російський прапором

Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Паралімпійські ігри 2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Росіяни на спорті під своїм прапором рф

Згідно з рішенням, шість спортсменів з Росії та четверо з Білорусі отримали допуск до участі в Іграх із правом виступати під власними державними символами. У МПК заявили, що до них ставитимуться "як до спортсменів з будь-якої іншої країни".

Раніше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спортсменам цих країн було заборонено виступати під національними прапорами на міжнародних змаганнях. Вони могли брати участь лише в нейтральному статусі або були повністю відсторонені.

Російський паралімпійський комітет уже повідомив, що серед учасників від РФ буде триразовий чемпіон з гірськолижного спорту Олексій Бугаєв.

Рішення МПК може викликати широку дискусію на міжнародному рівні, з огляду на триваючу війну Росії проти України та попередні обмеження, які діяли щодо спортсменів із цих країн.

