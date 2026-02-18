logo_ukra

Росіян допустили на зимові Ігри 2026 під російський прапором
Росіян допустили на зимові Ігри 2026 під російський прапором

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам виступати під національними прапорами на зимових Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні

18 лютого 2026, 02:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міжнародний паралімпійський комітет підтвердив, що спортсмени з Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми національними прапорами на зимових Паралімпійських іграх 2026 року в Паралімпійські ігри 2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Росіян допустили на зимові Ігри 2026 під російський прапором

Росіяни на спорті під своїм прапором рф

Згідно з рішенням, шість спортсменів з Росії та четверо з Білорусі отримали допуск до участі в Іграх із правом виступати під власними державними символами. У МПК заявили, що до них ставитимуться "як до спортсменів з будь-якої іншої країни".

Раніше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спортсменам цих країн було заборонено виступати під національними прапорами на міжнародних змаганнях. Вони могли брати участь лише в нейтральному статусі або були повністю відсторонені.

Російський паралімпійський комітет уже повідомив, що серед учасників від РФ буде триразовий чемпіон з гірськолижного спорту Олексій Бугаєв.

Рішення МПК може викликати широку дискусію на міжнародному рівні, з огляду на триваючу війну Росії проти України та попередні обмеження, які діяли щодо спортсменів із цих країн.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Якутії правоохоронці знову затримали місцевого жителя Віктора Саввінова, який раніше двічі уникав реального відбування покарання завдяки укладенню контракту з Міноборони РФ і участі у війні проти України. Тепер його підозрюють у новому вбивстві.
У 2020 році Саввінова засудили до 11 років колонії суворого режиму за вбивство жінки. За даними слідства, він завдав їй смертельних поранень ножами. У 2023 році, перебуваючи в місцях позбавлення волі, чоловік підписав контракт і вирушив на війну.



Джерело: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-negotiators-leave-for-geneva-as-kim-jong-un-honours-north-korean-martyrs-who-died-for-russia-12541713?postid=11086951#liveblog-body
