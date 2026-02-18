logo

Россиян допустили на зимние Игры 2026 года под российским флагом
Россиян допустили на зимние Игры 2026 года под российским флагом

Международный паралимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами на зимних Играх 2026 года в Милане-Кортине

18 февраля 2026, 02:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Международный паралимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать под своими национальными флагами на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Паралимпийские игры 2026 , которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо .

Россияне на спорте под своим флагом рф

Согласно решению, шесть спортсменов из России и четверо из Белоруссии получили допуск к участию в Играх с правом выступать под собственными государственными символами. В МПК заявили, что к ним будут относиться "как к спортсменам из любой другой страны".

Ранее после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году спортсменам этих стран было запрещено выступать под национальными флагами на соревнованиях. Они могли участвовать только в нейтральном статусе или были полностью отстранены.

Российский паралимпийский комитет уже сообщил, что среди участников от РФ будет трехкратный чемпион по горнолыжному спорту Алексей Бугаев .

Решение МПК может вызвать широкую дискуссию на международном уровне, учитывая продолжающуюся войну России против Украины и предыдущие ограничения, действовавшие в отношении спортсменов из этих стран.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Якутии правоохранители снова задержали местного жителя Виктора Саввинова, ранее дважды избегавшего реального отбывания наказания благодаря заключению контракта с Минобороны РФ и участию в войне против Украины. Теперь его подозревают в новом убийстве.
В 2020 году Саввинов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство женщины. По данным следствия, он нанес ей смертельные ранения ножами. В 2023 году, находясь в местах лишения свободы, мужчина подписал контракт и отправился на войну.



Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-negotiators-leave-for-geneva-as-kim-jong-un-honours-north-korean-martyrs-who-died-for-russia-12541713?postid=11086951#liveblog-body
