Россиян допустили на зимние Игры 2026 года под российским флагом

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Международный паралимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступать под своими национальными флагами на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Паралимпийские игры 2026 , которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо .
Россияне на спорте под своим флагом рф
Согласно решению, шесть спортсменов из России и четверо из Белоруссии получили допуск к участию в Играх с правом выступать под собственными государственными символами. В МПК заявили, что к ним будут относиться "как к спортсменам из любой другой страны".
Ранее после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году спортсменам этих стран было запрещено выступать под национальными флагами на соревнованиях. Они могли участвовать только в нейтральном статусе или были полностью отстранены.
Российский паралимпийский комитет уже сообщил, что среди участников от РФ будет трехкратный чемпион по горнолыжному спорту Алексей Бугаев .
Решение МПК может вызвать широкую дискуссию на международном уровне, учитывая продолжающуюся войну России против Украины и предыдущие ограничения, действовавшие в отношении спортсменов из этих стран.