Хто дійсно ховається під назвою «герой сво»

У Якутії правоохоронці знову затримали місцевого жителя Віктора Саввінова, який раніше двічі уникав реального відбування покарання завдяки укладенню контракту з Міноборони РФ і участі у війні проти України. Тепер його підозрюють у новому вбивстві.

Серійний вбивця рф на війні проти України

У 2020 році Саввінова засудили до 11 років колонії суворого режиму за вбивство жінки. За даними слідства, він завдав їй смертельних поранень ножами. У 2023 році, перебуваючи в місцях позбавлення волі, чоловік підписав контракт і вирушив на війну.

Після повернення із зони бойових дій у лютому 2024 року його знову затримали за підозрою у двох убивствах. За версією слідства, в одному з сіл Сунтарського району він під час застілля вбив знайомого, а згодом напав на 64-річну жінку. Нею виявилася місцева вчителька Валентина Федорова — лауреатка професійного конкурсу та отримувачка державного гранту.

У жовтні 2024 року Саввінова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Проте вже в липні 2025 року він знову уклав контракт і повернувся до зони бойових дій.

Тепер чоловіка затримано втретє — за підозрою у ще одному вбивстві. Деталі нового злочину наразі не розголошуються.

Історія Саввінова знову порушила питання практики звільнення засуджених для участі у війні та наслідків їхнього повернення до цивільного життя.

