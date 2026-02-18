Кто действительно скрывается под названием «герой сво»

В Якутии правоохранители снова задержали местного жителя Виктора Саввинова, ранее дважды избегавшего реального отбывания наказания благодаря заключению контракта с Минобороны РФ и участия в войне против Украины. Теперь его подозревают в новом убийстве.

Серийный убийца России на войне против Украины

В 2020 году Саввинов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство женщины. По данным следствия, он нанес ей смертельные ранения ножами. В 2023 году, находясь в местах лишения свободы, мужчина подписал контракт и отправился на войну.

После возвращения из зоны боевых действий в феврале 2024 года его снова задержали по подозрению в двух убийствах. По версии следствия, в одном из сел Сунтарского района он во время застолья убил знакомого, а затем напал на 64-летнюю женщину. Ею оказалась местная учительница Валентина Федорова — лауреат профессионального конкурса и получатель государственного гранта.

В октябре 2024 года Саввинов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Однако уже в июле 2025 года он снова заключил контракт и вернулся в зону боевых действий.

Теперь мужчина задержан в третий раз — по подозрению в еще одном убийстве. Детали нового преступления пока не разглашаются.

История Саввинова вновь подняла вопрос практики освобождения осужденных для участия в войне и последствий их возвращения в гражданскую жизнь.

