Война с Россией Кто действительно скрывается под названием «герой сво»
Кто действительно скрывается под названием «герой сво»

В России снова задержали жителя Якутии, который, дважды избегая наказания благодаря участию в войне, подозревается в новом убийстве

18 февраля 2026, 00:05
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Якутии правоохранители снова задержали местного жителя Виктора Саввинова, ранее дважды избегавшего реального отбывания наказания благодаря заключению контракта с Минобороны РФ и участия в войне против Украины. Теперь его подозревают в новом убийстве.

Кто действительно скрывается под названием «герой сво»

Серийный убийца России на войне против Украины

В 2020 году Саввинов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство женщины. По данным следствия, он нанес ей смертельные ранения ножами. В 2023 году, находясь в местах лишения свободы, мужчина подписал контракт и отправился на войну.

После возвращения из зоны боевых действий в феврале 2024 года его снова задержали по подозрению в двух убийствах. По версии следствия, в одном из сел Сунтарского района он во время застолья убил знакомого, а затем напал на 64-летнюю женщину. Ею оказалась местная учительница Валентина Федорова — лауреат профессионального конкурса и получатель государственного гранта.

В октябре 2024 года Саввинов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Однако уже в июле 2025 года он снова заключил контракт и вернулся в зону боевых действий.

Теперь мужчина задержан в третий раз — по подозрению в еще одном убийстве. Детали нового преступления пока не разглашаются.

История Саввинова вновь подняла вопрос практики освобождения осужденных для участия в войне и последствий их возвращения в гражданскую жизнь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия способна продолжать войну против Украины по меньшей мере в течение 2026 года, несмотря на значительные человеческие потери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.



Источник: https://t.me/ButusovPlus
