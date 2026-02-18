Два авианосца и сотни истребителей: Вашингтон готовится к масштабной операции против Ирана

Мир оказался гораздо ближе к большому военному конфликту, чем кажется на первый взгляд. По данным Axios , Соединенные Штаты резко усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, готовясь к возможному обострению с Ираном.

США против Ирана

Администрация президента Дональд Трамп уже развернула в регионе два авианосца, сотни истребителей и организовала более 150 грузовых рейсов с вооружением. Только за последние сутки, по информации источников, было дополнительно опрокинуто около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В регионе также уже находятся F/A-18, F-15, самолеты-заправщики и борта дальнего радиолокационного обнаружения.

В общей сложности США сосредоточили на Ближнем Востоке примерно треть активных сил ВМС — около 33 кораблей, среди которых авианосцы, эсминцы и подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

По словам одного из советников Трампа, вероятность военных действий в ближайшие недели оценивается на уровне 90%. Он отметил, что президент "теряет терпение", если переговоры по иранской ядерной программе терпят крах.

В случае начала операции речь не пойдет об ограниченных или "символических" ударах. По прогнозам, это может быть масштабная волна атак по тысячам целей — военным базам, ядерным объектам, политическим центрам и ключевым фигурам режима. Кампания может длиться неделями и, вероятно, будет проходить во взаимодействии с Израилем.

Аналитики предупреждают: потенциальная операция может стать одной из самых масштабных и технологичных военных кампаний современности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в состав резерва паралимпийской сборной России на зимние Игры-2026 в Милане и Кортине вошли бывшие военнослужащие РФ, воевавшие против Украины. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственное расследование.