Два авианосца и сотни истребителей: Вашингтон готовится к масштабной операции против Ирана

Ткачова Марія
Мир оказался гораздо ближе к большому военному конфликту, чем кажется на первый взгляд. По данным Axios , Соединенные Штаты резко усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, готовясь к возможному обострению с Ираном.
США против Ирана
Администрация президента Дональд Трамп уже развернула в регионе два авианосца, сотни истребителей и организовала более 150 грузовых рейсов с вооружением. Только за последние сутки, по информации источников, было дополнительно опрокинуто около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В регионе также уже находятся F/A-18, F-15, самолеты-заправщики и борта дальнего радиолокационного обнаружения.
В общей сложности США сосредоточили на Ближнем Востоке примерно треть активных сил ВМС — около 33 кораблей, среди которых авианосцы, эсминцы и подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.
По словам одного из советников Трампа, вероятность военных действий в ближайшие недели оценивается на уровне 90%. Он отметил, что президент "теряет терпение", если переговоры по иранской ядерной программе терпят крах.
В случае начала операции речь не пойдет об ограниченных или "символических" ударах. По прогнозам, это может быть масштабная волна атак по тысячам целей — военным базам, ядерным объектам, политическим центрам и ключевым фигурам режима. Кампания может длиться неделями и, вероятно, будет проходить во взаимодействии с Израилем.
Аналитики предупреждают: потенциальная операция может стать одной из самых масштабных и технологичных военных кампаний современности.