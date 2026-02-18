Студенты Санкт-Петербургского государственного университета получили письмо с предложением заключить контракт с войсками беспилотных систем. За это учебное заведение обещает выплатить "единоразовую стипендию" в размере 50 тысяч рублей.

Мотивация в России для войны против Украины

Об этом сообщает российское издание Бумага . Письмо разослали 17 февраля. Отмечается, что университетская выплата является дополнительной и начисляется поверх суммы, обещаемой Министерством обороны РФ. По официальным условиям, за год службы контрактникам якобы гарантируют около 5,5 миллионов рублей.

Студентам также обещают предоставить академический отпуск на время службы. После завершения контракта, который продлится один год, им предлагают "гибкий график" обучения для завершения образования.

Речь идет о контракте именно с войсками беспилотных систем — направлением, активно развиваемым в российской армии на фоне войны против Украины. Таким образом, университет фактически присоединяется к кампании привлечения молодежи к службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мир оказался значительно ближе к большому военному конфликту, чем кажется на первый взгляд. По данным Axios, Соединенные Штаты резко усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, готовясь к возможному обострению с Ираном.

Администрация президента Дональд Трамп уже развернула в регионе два авианосца, сотни истребителей и организовала более 150 грузовых рейсов с вооружением. Только за последние сутки, по информации источников, было дополнительно опрокинуто около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В регионе также уже находятся F/A-18, F-15, самолеты-заправщики и борта дальнего радиолокационного обнаружения. В общей сложности США сосредоточили на Ближнем Востоке примерно треть активных сил ВМС — около 33 кораблей, среди которых авианосцы, эсминцы и подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. По словам одного из советников Трампа, вероятность военных действий в ближайшие недели оценивается на уровне 90%. Он отметил, что президент "теряет терпение", если переговоры по иранской ядерной программе терпят крах.

