logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как Россия мотивирует студентов идти на войну против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Россия мотивирует студентов идти на войну против Украины

Студентам Санкт-Петербургского госуниверситета предложили подписать контракт с войсками беспилотных систем в обмен на денежную выплату и академический отпуск

18 февраля 2026, 22:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета получили письмо с предложением заключить контракт с войсками беспилотных систем. За это учебное заведение обещает выплатить "единоразовую стипендию" в размере 50 тысяч рублей.

Как Россия мотивирует студентов идти на войну против Украины

Мотивация в России для войны против Украины

Об этом сообщает российское издание Бумага . Письмо разослали 17 февраля. Отмечается, что университетская выплата является дополнительной и начисляется поверх суммы, обещаемой Министерством обороны РФ. По официальным условиям, за год службы контрактникам якобы гарантируют около 5,5 миллионов рублей.

Студентам также обещают предоставить академический отпуск на время службы. После завершения контракта, который продлится один год, им предлагают "гибкий график" обучения для завершения образования.

Речь идет о контракте именно с войсками беспилотных систем — направлением, активно развиваемым в российской армии на фоне войны против Украины. Таким образом, университет фактически присоединяется к кампании привлечения молодежи к службе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мир оказался значительно ближе к большому военному конфликту, чем кажется на первый взгляд. По данным Axios, Соединенные Штаты резко усилили военное присутствие на Ближнем Востоке, готовясь к возможному обострению с Ираном.
Администрация президента Дональд Трамп уже развернула в регионе два авианосца, сотни истребителей и организовала более 150 грузовых рейсов с вооружением. Только за последние сутки, по информации источников, было дополнительно опрокинуто около 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. В регионе также уже находятся F/A-18, F-15, самолеты-заправщики и борта дальнего радиолокационного обнаружения. В общей сложности США сосредоточили на Ближнем Востоке примерно треть активных сил ВМС — около 33 кораблей, среди которых авианосцы, эсминцы и подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. По словам одного из советников Трампа, вероятность военных действий в ближайшие недели оценивается на уровне 90%. Он отметил, что президент "теряет терпение", если переговоры по иранской ядерной программе терпят крах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/paperpaper_ru/66006
Теги:

Новости

Все новости