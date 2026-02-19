Осудили за донаты ВСУ: на ТОТ Херсонщины оккупанты бросили за решетку 56-летнюю женщину

На временно оккупированной территории Херсонской области российская оккупационная администрация осудила 56-летнюю жительницу за публичную поддержку украинской армии. Об этом сообщает так называемая "прокуратура" ТОТ Херсонщины в своих официальных ресурсах.

Оккупационный суд на левобережье Херсонщины вынес приговор местной жительнице за публичную поддержку украинских военных

По версии оккупационного следствия, женщина в сентябре 2023 года, а также в январе и августе 2025 года размещала на личной странице в одной из социальных сетей сообщения с призывами к сбору средств для украинских военных, участвующих в боевых действиях против России. Именно эти публикации явились основанием для открытия уголовного производства по статье о "публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

Дело рассматривал так называемый Великолепетский межрайонный суд Херсонской области. Оккупационный "суд" признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима . Кроме того, ей запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.

Фактически речь идет об уголовном преследовании за поддержку Вооруженных Сил Украины и призывах к благотворительному собранию. Российское законодательство, применяемое оккупационными властями на захваченных территориях, приравнивает такую деятельность к угрозе государственной безопасности РФ.

Правозащитники неоднократно отмечали, что подобные приговоры на временно оккупированных территориях являются частью системного давления на местное население. Преследование за проукраинскую позицию, сообщения в соцсетях или донаты в поддержку украинской армии стало распространенной практикой после оккупации части южных регионов Украины.

