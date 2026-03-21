Війна з Росією «Заснул на операционном столе в Росси — проснулся вокруг ВСУ»: росіяни в шоці
«Заснул на операционном столе в Росси — проснулся вокруг ВСУ»: росіяни в шоці

Російська пропаганда знову поширює емоційні заяви про нібито «злочини ЗСУ» без жодних підтверджень

21 березня 2026, 19:49
Ткачова Марія

У російському інформаційному просторі продовжують з’являтися заяви про нібито "злочини українських військових", які не підкріплені жодними доказами.

«Заснул на операционном столе в Росси — проснулся вокруг ВСУ»: росіяни в шоці

Ситуація в Купʼянську

Цього разу Z-журналістка Анастасія Кашеварова опублікувала розповідь, у якій стверджує, що українські військові начебто жорстоко поводилися з російським військовополоненим у Куп’янську.

У її версії йдеться про пораненого російського військового, який нібито прокинувся після операції та опинився серед українських військових, після чого його начебто вивезли без одягу. Також у публікації містяться твердження про нібито вбивства російських військових у медичних закладах.

Жодних підтверджень цим заявам не наводиться — відсутні імена, дати, офіційні дані чи свідчення незалежних джерел.

Подібні історії відповідають типовій тактиці російської пропаганди, яка будується на емоційно насичених, але неперевірених розповідях, спрямованих на формування негативного образу українських військових.

Раніше російські медіа вже неодноразово поширювали аналогічні твердження, які не знаходили підтвердження і спростовувалися незалежними розслідувачами.

Експерти наголошують, що подібні інформаційні вкиди є частиною інформаційної війни, де головною метою є вплив на емоції аудиторії, а не передача перевірених фактів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російському інформаційному просторі з’являються нові заяви, що мають ознаки пропаганди та не підтверджені жодними доказами.
Зокрема, мешканка Курської області заявила, що нібито бачила українського військового, який "бігав селом", але водночас стверджує, що ЗСУ до їхнього населеного пункту не заходили, що вже створює суперечності у її словах. Окрім цього, вона переказує чутки про нібито "переодягання українських військових у форму росіян" для переміщення територією.



Джерело: https://t.me/akashevarova/8424
