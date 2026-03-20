«Поляки и грузины отрезали головы»: російська пропаганда переходить всі межі адекватного

У російському інформаційному просторі з’являються нові заяви, що мають ознаки пропаганди та не підтверджені жодними доказами.

Російська пропаганда про злочини ЗСУ на Курщині

Зокрема, мешканка Курської області заявила, що нібито бачила українського військового, який "бігав селом", але водночас стверджує, що ЗСУ до їхнього населеного пункту не заходили, що вже створює суперечності у її словах.

Окрім цього, вона переказує чутки про нібито "переодягання українських військових у форму росіян" для переміщення територією.

Також у цих заявах звучать особливо жорсткі та емоційні звинувачення — нібито "поляки та грузини відрізали голови", а цивільних розстрілювали. Жодних доказів таким твердженням не надано.

Подібні історії є типовим елементом російської пропаганди — використання максимально шокуючих і жорстоких сюжетів без підтвердження для створення образу "звірств" і впливу на емоції аудиторії.

Раніше російські медіа вже неодноразово поширювали вигадані історії аналогічного характеру.

