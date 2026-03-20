В российском информационном пространстве появляются новые заявления, имеющие признаки пропаганды и не подтвержденные доказательствами.

Российская пропаганда о преступлениях ВСУ в Курской области

В частности, жительница Курской области заявила, что якобы видела украинского военного, который "бегал по селу", но в то же время утверждает, что ВСУ в их населенный пункт не заходили, что уже создает противоречия в ее словах.

Кроме этого, она пересказывает слухи о якобы "переодевании украинских военных в форму россиян" для перемещения по территории.

Также в этих заявлениях звучат особо жесткие и эмоциональные обвинения – якобы "поляки и грузины отрезали головы", а гражданских расстреливали. Никаких доказательств таким утверждениям не предоставлено.

Подобные истории являются типичным элементом российской пропаганды — использование максимально шокирующих и жестоких сюжетов без подтверждения создания образа "зверств" и влияния на эмоции аудитории.

Ранее российские медиа уже не раз распространяли вымышленные истории аналогичного характера.

