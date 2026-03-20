У Росії почалося повстання: люди масово публічно кажуть, що в цьому році Путін має залишити пост

У російському інформаційному просторі з’явилися різкі заяви від z-блогерів та інфлюенсерів із критикою президента РФ Володимира Путіна.

Народ Росії повстає проти президента путіна

У своїх публікаціях вони стверджують, що Путін уникає оточення сильними та незалежними людьми, які могли б йому опонувати або відкрито висловлювати критику.

На їхню думку, саме це може стати причиною втрати влади, що, за їхніми оцінками, може статися вже найближчим часом.

Також вони зазначають, що ефективність управління державою та ведення війни могла б бути вищою, якби керівництво допускало до прийняття рішень компетентних фахівців.

Окремо блогери критикують ситуацію з доступом до інтернету в Росії, вказуючи на перебої навіть у великих містах та обмеження роботи популярних сервісів.

У своїх заявах вони доходять до висновку про нелегітимність влади та необхідність відставки Путіна.

Водночас достовірність і масштаби таких настроїв залишаються предметом дискусії.

Раніше з'явилась інформація про госпіталізацію z-блогера Іллі Ремесла після його публічних заяв із критикою Володимира Путіна.

Раніше він оприлюднив допис, у якому заявив, що Путін не є легітимним президентом, має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності як воєнний злочинець. Про госпіталізацію повідомив інший російський блогер. За його словами, Ремесла направили до психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі. За даними російських медіа, його помістили у відділення, яке спеціалізується на пацієнтах із першими проявами психотичних розладів. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. На тлі цього випадку в інформаційному просторі знову згадують практику використання психіатрії як інструменту тиску, яка застосовувалася в СРСР щодо інакодумців.

