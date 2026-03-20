У Росії почалося повстання: люди масово публічно кажуть, що в цьому році Путін має залишити пост

Ткачова Марія
У російському інформаційному просторі з’явилися різкі заяви від z-блогерів та інфлюенсерів із критикою президента РФ Володимира Путіна.
Народ Росії повстає проти президента путіна
У своїх публікаціях вони стверджують, що Путін уникає оточення сильними та незалежними людьми, які могли б йому опонувати або відкрито висловлювати критику.
На їхню думку, саме це може стати причиною втрати влади, що, за їхніми оцінками, може статися вже найближчим часом.
Також вони зазначають, що ефективність управління державою та ведення війни могла б бути вищою, якби керівництво допускало до прийняття рішень компетентних фахівців.
Окремо блогери критикують ситуацію з доступом до інтернету в Росії, вказуючи на перебої навіть у великих містах та обмеження роботи популярних сервісів.
У своїх заявах вони доходять до висновку про нелегітимність влади та необхідність відставки Путіна.
Водночас достовірність і масштаби таких настроїв залишаються предметом дискусії.