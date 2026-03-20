Ткачова Марія
В российском информационном пространстве появились резкие заявления от z-блоггеров и инфлюэнсеров с критикой президента РФ Владимира Путина.
Народ России восстает против президента путина
В своих публикациях они утверждают, что Путин избегает оцепления сильными и независимыми людьми, которые могли бы ему оппонировать или открыто выражать критику.
По их мнению, именно это может стать причиной потери власти, что, по их оценкам, может произойти в ближайшее время.
Также они отмечают, что эффективность управления государством и ведение войны могла быть выше, если бы руководство допускало к принятию решений компетентных специалистов.
Отдельно блоггеры критикуют ситуацию с доступом в интернет в России, указывая на перебои даже в крупных городах и ограничение работы популярных сервисов.
В своих заявлениях они приходят к выводу о нелегитимности власти и необходимости отставки Путина.
В то же время, достоверность и масштабы таких настроений остаются предметом дискуссии.