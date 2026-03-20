В России началось восстание: люди массово публично говорят, что в этом году Путин должен покинуть пост

В российском информационном пространстве появились резкие заявления от z-блоггеров и инфлюэнсеров с критикой президента РФ Владимира Путина.

Народ России восстает против президента путина

В своих публикациях они утверждают, что Путин избегает оцепления сильными и независимыми людьми, которые могли бы ему оппонировать или открыто выражать критику.

По их мнению, именно это может стать причиной потери власти, что, по их оценкам, может произойти в ближайшее время.

Также они отмечают, что эффективность управления государством и ведение войны могла быть выше, если бы руководство допускало к принятию решений компетентных специалистов.

Отдельно блоггеры критикуют ситуацию с доступом в интернет в России, указывая на перебои даже в крупных городах и ограничение работы популярных сервисов.

В своих заявлениях они приходят к выводу о нелегитимности власти и необходимости отставки Путина.

В то же время, достоверность и масштабы таких настроений остаются предметом дискуссии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России появилась информация о госпитализации z-блогера Ильи Ремесла после его публичных заявлений с критикой Владимира Путина.

Ранее он обнародовал сообщение, в котором заявил, что Путин не является легитимным президентом, должен уйти в отставку и быть привлечен к ответственности как военный преступник. О госпитализации сообщил другой российский блоггер. По его словам, Ремесла направили в психбольницу №3 в Санкт-Петербурге. По данным российских медиа, его поместили в отделение, специализирующееся на пациентах с первыми проявлениями психотических расстройств. Пока официального подтверждения этой информации нет. На фоне этого случая в информационном пространстве снова упоминают практику использования психиатрии как инструмента давления, применявшуюся в СССР в отношении инакомыслящих.

