В российском информационном пространстве продолжают появляться заявления о якобы "преступлениях украинских военных", которые не подкреплены никакими доказательствами.

Ситуация в Купянске

На этот раз Z-журналистка Анастасия Кашеварова опубликовала рассказ, в котором утверждает, что украинские военные вроде бы жестоко обращались с российским военнопленным в Купянске.

В ее версии говорится о раненом российском военном, который якобы проснулся после операции и оказался среди украинских военных, после чего его якобы вывезли без одежды. Также в публикации содержатся утверждения о якобы убийствах российских военных в медицинских учреждениях.

Никаких подтверждений этим заявлениям не приводится – отсутствуют имена, даты, официальные данные или свидетельства независимых источников.

Подобные истории соответствуют типичной тактике российской пропаганды, которая строится на эмоционально насыщенных, но непроверенных рассказах, направленных на формирование негативного образа украинских военных.

Ранее российские медиа уже не раз распространяли аналогичные утверждения, которые не находили подтверждения и опровергались независимыми расследователями.

Эксперты отмечают, что подобные информационные вбросы являются частью информационной войны, где главной целью является влияние на эмоции аудитории, а не передача проверенных фактов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российском информационном пространстве появляются новые заявления, имеющие признаки пропаганды и не подтвержденные никакими доказательствами.

В частности, жительница Курской области заявила, что якобы видела украинского военного, который "бегал по селу", но в то же время утверждает, что ВСУ в их населенный пункт не заходили, что уже создает противоречия в ее словах. Кроме этого, она пересказывает слухи о якобы "переодевании украинских военных в форму россиян" для перемещения по территории.

