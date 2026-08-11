Засекречування ракетних звітів: радник Зеленського порівняв рішення Повітряних сил із «хованням курсів валют»

Можливе рішення Повітряних сил ЗСУ припинити оприлюднення точної кількості випущених Росією ракет викликало активні дискусії серед експертів. Зокрема, такий крок демонструє серйозну зміну підходів до військової комунікації, хоча й має суперечливі наслідки для суспільства та міжнародної арени.

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Своєю думкою щодо цієї ініціативи поділився радник президента та військовий експерт із питань зв'язку Сергій Бескрестнов (відомий як Сергій "Флеш").

"Наразі я не маю точного підтвердження, чи є ця інформація стовідсотковою правдою, — зазначив радник глави держави. — Проте сама логіка такого рішення дуже нагадує мені колишню ідею прибрати табло з курсами валют із вікон обмінних пунктів".

Експерт наголосив, що вбачає у цій ситуації як позитивні, так і негативні сторони, оскільки закриття військових даних працює в обидва боки.

"У мене сформувалася двояка позиція щодо цього нововведення, — пояснив Сергій Бескрестнов. — З одного боку, пересічним громадянам подібні детальні цифри насправді не потрібні. До того ж ці відомості дають противнику змогу аналізувати, яка у нас ситуація із запасами, а ворожі ботоферми використовують статистику для штучного розгону панічних настроїв".

Водночас радник президента зауважив, що публічність у цьому питанні виконувала важливу дипломатичну та внутрішню функцію, яку тепер доведеться компенсувати іншими методами.

"З іншого боку, окупанти й без наших звітів чітко володіють інформацією, куди саме долетіли та влучили їхні снаряди, — резюмував фахівець. — Натомість відкрита комунікація демонструвала міжнародній спільноті реальні масштаби наших проблем. Це також допомагало пояснити українцям, що пропуски ударів — це не провина військових, а прямий наслідок браку засобів захисту. Тому однозначно стверджувати, який варіант є кращим, я зараз не можу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна оновила підходи до оприлюднення інформації про ворожі повітряні атаки. Відтепер Повітряні сили не публікують точну кількість випущених Росією ракет, паралельно закликаючи міжнародних партнерів оперативно посилити українське небо, про це пише Bloomberg.