Возможное решение Воздушных сил ВСУ прекратить обнародование точного количества выпущенных Россией ракет вызвало активные дискуссии среди экспертов. В частности, такой шаг демонстрирует серьезное изменение подходов к военной коммуникации, хотя и имеет противоречивые последствия для общества и международной арены.

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Своим мнением по этой инициативе поделился советник президента и военный эксперт по связи Сергей Бескрестнов (известный как Сергей "Флэш").

"Сейчас у меня нет точного подтверждения, является ли эта информация стопроцентной правдой, — отметил советник главы государства. — Однако сама логика такого решения очень напоминает мне прежнюю идею убрать табло с курсами валют из окон обменных пунктов".

Эксперт подчеркнул, что видит в этой ситуации как положительные, так и отрицательные стороны, поскольку закрытие военных данных работает в обе стороны.

"У меня сформировалась двоякая позиция по этому новшеству, — объяснил Сергей Бескрестнов. — С одной стороны, рядовым гражданам подобные детальные цифры действительно не нужны. К тому же эти сведения позволяют противнику анализировать, какая у нас ситуация с запасами, а вражеские ботофермы используют статистику для искусственного разгона панических настроений".

В то же время, советник президента отметил, что публичность в этом вопросе выполняла важную дипломатическую и внутреннюю функцию, которую теперь придется компенсировать другими методами.

"С другой стороны, оккупанты и без наших отчетов четко владеют информацией, куда именно долетели и попали их снаряды, — резюмировал специалист. — Но открытая коммуникация демонстрировала международному сообществу реальные масштабы наших проблем. Это также помогало объяснить украинцам, что пропуски ударов – это не вина военных, а прямое следствие нехватки средств защиты. Поэтому однозначно утверждать, какой вариант лучше, я сейчас не могу".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина обновила подходы к обнародованию информации о вражеских воздушных атаках. Теперь Воздушные силы не публикуют точное количество выпущенных Россией ракет, параллельно призывая международных партнеров оперативно усилить украинское небо, об этом пишет Bloomberg.