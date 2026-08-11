Засекречивание ракетных отчетов: советник Зеленского сравнил решение Воздушных сил с «сокрытием курсов валют»

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Недилько Ксения
Возможное решение Воздушных сил ВСУ прекратить обнародование точного количества выпущенных Россией ракет вызвало активные дискуссии среди экспертов. В частности, такой шаг демонстрирует серьезное изменение подходов к военной коммуникации, хотя и имеет противоречивые последствия для общества и международной арены.
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Своим мнением по этой инициативе поделился советник президента и военный эксперт по связи Сергей Бескрестнов (известный как Сергей "Флэш").
Эксперт подчеркнул, что видит в этой ситуации как положительные, так и отрицательные стороны, поскольку закрытие военных данных работает в обе стороны.
В то же время, советник президента отметил, что публичность в этом вопросе выполняла важную дипломатическую и внутреннюю функцию, которую теперь придется компенсировать другими методами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина обновила подходы к обнародованию информации о вражеских воздушных атаках. Теперь Воздушные силы не публикуют точное количество выпущенных Россией ракет, параллельно призывая международных партнеров оперативно усилить украинское небо, об этом пишет Bloomberg.