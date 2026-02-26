Засекречені дані шокують: скільки українців у статусі зниклих безвісти

Станом на 23 лютого 2026 року до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесено понад 90 тисяч записів. Йдеться як про військовослужбовців, так і про цивільних, серед яких є діти. Розшук цих людей триває.

Статус зниклий безвісти

Про це у відповіді на інформаційний запит повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За його даними, у структурі зниклих безвісти нині переважають військовослужбовці сектору безпеки і оборони. До нього входять Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України та розвідувальні органи.

Водночас детальніша статистика щодо кількості зниклих військовослужбовців не розголошується. Влада пояснює це тим, що публікація конкретних даних про втрати — зокрема про загиблих, полонених і зниклих безвісти — може бути використана Росією для планування бойових дій та інформаційно-психологічних операцій. Такі відомості можуть завдати шкоди національній безпеці, вплинути на морально-психологічний стан військових і болісно вдарити по родинах.

У відповіді також зазначається, що частина запитуваної інформації може належати до категорії відомостей з обмеженим доступом відповідно до законодавства про державну таємницю та службову інформацію.

Раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції повідомив, що орієнтовно сім тисяч українських військових перебувають у російському полоні.

Таким чином, офіційні дані свідчать про масштаб проблеми зниклих безвісти в умовах повномасштабної війни, однак повна картина щодо структури втрат залишається закритою з міркувань безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськові, які самовільно залишили частину та перебувають за межами України, мають можливість добровільно повернутися до служби без штрафів і, за певних умов, без кримінального покарання. Про це повідомили у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.