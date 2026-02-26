Засекреченные данные шокируют: сколько украинцев в статусе пропавших без вести

По состоянию на 23 февраля 2026 года в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесено более 90 тысяч записей. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских, среди которых есть дети. Розыск этих людей продолжается.

Статус пропавший без вести

Об этом в ответе на информационный запрос сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов .

По его данным, в структуре пропавших без вести в настоящее время преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны. В него входят Вооруженные Силы Украины , Национальная гвардия Украины , Национальная полиция Украины , Государственная пограничная служба Украины , Служба безопасности Украины и разведывательные органы.

В то же время, более детальная статистика относительно количества пропавших военнослужащих не разглашается. Власти объясняют это тем, что публикация конкретных данных о потерях — в частности, о погибших, пленных и пропавших без вести — может быть использована Россией для планирования боевых действий и информационно-психологических операций. Такие сведения могут нанести вред национальной безопасности, повлиять на морально-психологическое состояние военных и болезненно ударить по семьям.

В ответе также отмечается, что часть запрашиваемой информации может относиться к категории сведений с ограниченным доступом в соответствии с законодательством о государственной тайне и служебной информации.

Ранее президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности сообщил, что ориентировочно семь тысяч украинских военных находятся в российском плену.

Таким образом, официальные данные свидетельствуют о масштабе проблемы пропавших без вести в условиях полномасштабной войны, однако полная картина по структуре потерь остается закрытой из соображений безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военные, самовольно покинувшие часть и находящиеся за пределами Украины, имеют возможность добровольно вернуться в службу без штрафов и, при определенных условиях, без уголовного наказания. Об этом сообщили в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.