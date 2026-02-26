logo_ukra

Нові правила від ТЦК: що буде з військовозобовʼязаним, якщо він добровільно повернеться із СЗЧ
Нові правила від ТЦК: що буде з військовозобовʼязаним, якщо він добровільно повернеться із СЗЧ

Військовослужбовці, які перебувають у статусі СЗЧ та добровільно повертаються з-за кордону, можуть бути поновлені на службі без покарання та фактично почати все з чистого аркуша

26 лютого 2026, 16:05
Автор:
Ткачова Марія

Військові, які самовільно залишили частину та перебувають за межами України, мають можливість добровільно повернутися до служби без штрафів і, за певних умов, без кримінального покарання. Про це повідомили у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Нові правила від ТЦК: що буде з військовозобовʼязаним, якщо він добровільно повернеться із СЗЧ

Як добровільно повернутися із СЗЧ

Ключову роль у процесі повернення відіграє Військова служба правопорядку. Саме вона супроводжує військовослужбовців на всіх етапах поновлення та координує взаємодію з іншими державними органами.

Алгоритм дій для військового, який перебуває за кордоном і хоче повернутися, передбачає насамперед фізичне повернення в Україну. Під час перетину кордону військовослужбовець може повідомити про свій намір прикордонникам. Після цього його направляють до найближчого підрозділу Військової служби правопорядку.

Далі військовий потрапляє до резервного батальйону, що спеціалізується на поверненні особового складу до служби. Там йому пропонують нову посаду в іншій військовій частині, знімають статус самовільного залишення частини, і він фактично починає службу заново.

Українські консульства за кордоном можуть допомогти лише з організаційними питаннями повернення. Саме поновлення на службі відбувається вже на території України у взаємодії з відповідними структурами.

Щодо кримінальної відповідальності, законодавство передбачає можливість звільнення від неї для військовослужбовців, які вперше вчинили правопорушення, пов’язане із самовільним залишенням частини або дезертирством, за умови добровільного повернення та готовності продовжити службу.

У більшості випадків добровільне повернення не тягне за собою затримання. Винятком можуть бути ситуації, коли існує окрема ухвала суду. Водночас навіть у таких випадках, за наявності бажання продовжити службу та відповідних рекомендацій, військовий може бути поновлений у лавах ЗСУ.

Позбавлення волі застосовується лише тоді, коли особа категорично відмовляється від подальшого проходження військової служби.

У ТЦК наголошують, що мета держави — не покарання, а повернення військовослужбовців до виконання обов’язків у разі усвідомленого рішення продовжити службу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" заявив, що у напрямку далекобійних ударів Україна постійно нарощує спроможності, зокрема в сегменті безпілотників.



Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0UYp7doHDbp6LnCr67wTJfvdZhFb5atLqQU9qekWSdPep1ueiaxVBW3SHSHnYr2Cnl&id=100068839255515
