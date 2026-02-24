Гарні новини за чотири роки повномасштабного російського вторгнення в Україну

Рубрики
Ткачова Марія
Автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" заявив, що у напрямку далекобійних ударів Україна постійно нарощує спроможності, зокрема в сегменті безпілотників.
Розвиток дронів в Україні
За його словами, показовим прикладом є об’єкти, які раніше тривалий час не вдавалося уразити, зокрема нафтобаза у Феодосії. Він зазначає, що ще у 2022–2023 роках на моніторинг і спроби ураження таких цілей витрачалося багато ресурсів.
Нині ж, за його оцінкою, розвиток дрон-напряму дозволяє діяти без необхідності агентурного "підсвічування" об’єктів — безпілотники з камерами здатні виконувати розвідку та ураження автономно.
Автор підкреслив, що виробництво безпілотників масштабується, а кількість таких апаратів суттєво зросла. Водночас він визнав, що розвиток ракетної програми просувається повільніше, і саме ракети залишаються ключовим інструментом для ураження особливо захищених об’єктів.
Окремо він подякував підрозділам, які системно працюють над далекобійними ударами, а також непублічним фахівцям, що масштабували відповідні структури до рівня великих центрів.