Гарні новини за чотири роки повномасштабного російського вторгнення в Україну

Автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" заявив, що у напрямку далекобійних ударів Україна постійно нарощує спроможності, зокрема в сегменті безпілотників.

Розвиток дронів в Україні

За його словами, показовим прикладом є об’єкти, які раніше тривалий час не вдавалося уразити, зокрема нафтобаза у Феодосії. Він зазначає, що ще у 2022–2023 роках на моніторинг і спроби ураження таких цілей витрачалося багато ресурсів.

Нині ж, за його оцінкою, розвиток дрон-напряму дозволяє діяти без необхідності агентурного "підсвічування" об’єктів — безпілотники з камерами здатні виконувати розвідку та ураження автономно.

Автор підкреслив, що виробництво безпілотників масштабується, а кількість таких апаратів суттєво зросла. Водночас він визнав, що розвиток ракетної програми просувається повільніше, і саме ракети залишаються ключовим інструментом для ураження особливо захищених об’єктів.

Окремо він подякував підрозділам, які системно працюють над далекобійними ударами, а також непублічним фахівцям, що масштабували відповідні структури до рівня великих центрів.

