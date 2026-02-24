Хорошие новости за четыре года полномасштабного российского вторжения в Украину

Рубрики
Ткачова Марія
Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что в направлении дальнобойных ударов Украина постоянно наращивает возможности, в том числе в сегменте беспилотников.
Развитие дронов в Украине
По его словам, показательным примером являются объекты, ранее длительное время не удававшиеся поразить, в частности нефтебаза в Феодосии. Он отмечает, что еще в 2022–2023 годах на мониторинг и попытки поражения таких целей уходило много ресурсов.
Сейчас же, по его оценке, развитие дрон напрямую позволяет действовать без необходимости агентурной "подсветки" объектов — беспилотники с камерами способны выполнять разведку и поражения автономно.
Автор подчеркнул, что производство беспилотников масштабируется, а количество таких аппаратов существенно выросло. В то же время, он признал, что развитие ракетной программы продвигается медленнее, и именно ракеты остаются ключевым инструментом для поражения особо защищенных объектов.
Отдельно он поблагодарил подразделения, системно работающие над дальнобойными ударами, а также непубличных специалистов, масштабировавших соответствующие структуры до уровня крупных центров.