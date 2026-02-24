logo_ukra

Що буде з Україною, якщо зараз провести вибори президента

Автор телеграм-каналу «Николаевский Ванек» заявив, що активне обговорення виборів під час війни може послабити фокус на обороні та створити додаткові ризики для країни

24 лютого 2026, 18:17
Ткачова Марія

Автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" висловився щодо дискусій навколо можливих виборів під час війни та ризиків, які, на його думку, це може створити.

Що буде з Україною, якщо зараз провести вибори президента

Вибори президента під час війни в Україні

Він зазначив, що внутрішні суперечки, політична конкуренція та боротьба за електорат можуть відволікати увагу від оборонних завдань. За його словами, суспільство вже перебуває під серйозним інформаційним і психологічним тиском, а додаткове політичне протистояння може посилити розкол.

Окремо він звернув увагу на ризики "заморозки" війни на невигідних для України умовах та припустив, що активне просування теми виборів може стати частиною ширшого сценарію політичної турбулентності.

Він також поставив під сумнів можливість забезпечити повноцінну й безпечну участь у голосуванні для всіх громадян, зокрема військових на передовій.

Водночас автор наголосив, що його оцінка є особистою думкою та одним із можливих сценаріїв розвитку подій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" заявив, що росія продовжить удари по енергетичній інфраструктурі України та намагатиметься досягти внутрішньої дестабілізації.
За його словами, атаки по енергетиці є частиною стратегії тиску на суспільство з метою сформувати запит на "мир на будь-яких умовах". Окремо він звернув увагу на зростання диверсійної активності та спроби активізації агентурної мережі. Він також зазначив, що удари безпілотниками по містах і критичній інфраструктурі мають на меті не лише фізичне ураження об’єктів, а й психологічний вплив.



Джерело: https://t.me/vanek_nikolaev/39329
