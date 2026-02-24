Миколаївський Ваньок приголомшив прогнозом: через 2-3 роки новий наступ

Автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек" заявив, що росія продовжить удари по енергетичній інфраструктурі України та намагатиметься досягти внутрішньої дестабілізації.

Миколаївський Ваньок про новий наступ рф на території України

За його словами, атаки по енергетиці є частиною стратегії тиску на суспільство з метою сформувати запит на "мир на будь-яких умовах". Окремо він звернув увагу на зростання диверсійної активності та спроби активізації агентурної мережі.

Він також зазначив, що удари безпілотниками по містах і критичній інфраструктурі мають на меті не лише фізичне ураження об’єктів, а й психологічний вплив.

Окремий блок його аналізу стосувався можливих наслідків потенційного погодження України на невигідні умови. Серед ризиків він називає посилення впливу проросійських сил, економічний тиск, спроби змінити політичний курс країни та підготовку до нової фази військових дій через 2–3 роки.

На його думку, у разі отримання паузи росія може використати її для відновлення запасів озброєння, підготовки особового складу та перегрупування сил.

Водночас він наголосив на необхідності зберігати пильність і не піддаватися інформаційному тиску.

