RU UA
Николаевский Ваньок ошеломил прогнозом: через 2-3 года новое наступление
Николаевский Ваньок ошеломил прогнозом: через 2-3 года новое наступление

Автор телеграмм-канала «Николаевский Ванек» описал текущую ситуацию и объяснил, почему Россия делает ставку на удары по энергетике и внутреннюю дестабилизацию

24 февраля 2026, 18:09
Автор:
Ткачова Марія

Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что Россия продолжит удары по энергетической инфраструктуре Украины и будет пытаться достичь внутренней дестабилизации.

Николаевский Ваньок ошеломил прогнозом: через 2-3 года новое наступление

Николаевский Ваньок о новом наступлении России на территории Украины

По его словам, атаки по энергетике являются частью стратегии давления на общество с целью сформировать запрос на мир на любых условиях. Особо он обратил внимание на рост диверсионной активности и попытки активизации агентурной сети.

Он также отметил, что удары беспилотниками по городам и критической инфраструктуре преследуют цель не только физического поражения объектов, но и психологического влияния.

Отдельный блок его анализа касался возможных последствий потенциального согласования Украины на невыгодные условия. Среди рисков он называет усиление влияния пророссийских сил, экономическое давление, попытки изменить политический курс страны и подготовку к новой фазе военных действий через 2–3 года.

По его мнению, в случае получения паузы, россия может использовать ее для восстановления запасов вооружения, подготовки личного состава и перегруппировки сил.

В то же время он отметил необходимость сохранять бдительность и не подвергаться информационному давлению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время Justice Conference заявил, что залогом безопасного будущего Украины является сочетание силы армии и силы закона в международной политике.
По его словам, именно украинская армия является основой справедливости и мира. "Залогом справедливости, установления мира, восстановления доверия и нашего будущего является наша украинская армия. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин Украины", — подчеркнул он. Буданов отметил, что сочетание силы защитников на фронте и международной правовой ответственности делает войну невыгодной для любого захватчика.



Источник: https://t.me/vanek_nikolaev/39328
