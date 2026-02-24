Николаевский Ваньок ошеломил прогнозом: через 2-3 года новое наступление

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что Россия продолжит удары по энергетической инфраструктуре Украины и будет пытаться достичь внутренней дестабилизации.
Николаевский Ваньок о новом наступлении России на территории Украины
По его словам, атаки по энергетике являются частью стратегии давления на общество с целью сформировать запрос на мир на любых условиях. Особо он обратил внимание на рост диверсионной активности и попытки активизации агентурной сети.
Он также отметил, что удары беспилотниками по городам и критической инфраструктуре преследуют цель не только физического поражения объектов, но и психологического влияния.
Отдельный блок его анализа касался возможных последствий потенциального согласования Украины на невыгодные условия. Среди рисков он называет усиление влияния пророссийских сил, экономическое давление, попытки изменить политический курс страны и подготовку к новой фазе военных действий через 2–3 года.
По его мнению, в случае получения паузы, россия может использовать ее для восстановления запасов вооружения, подготовки личного состава и перегруппировки сил.
В то же время он отметил необходимость сохранять бдительность и не подвергаться информационному давлению.