Что будет с Украиной, если сейчас провести выборы президента

Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" высказался по поводу дискуссий вокруг возможных выборов во время войны и рисков, которые, по его мнению, это может создать.
Выборы президента во время войны в Украине
Он отметил, что внутренние споры, политическая конкуренция и борьба за электорат могут отвлекать внимание от оборонных задач. По его словам, общество уже под серьезным информационным и психологическим давлением, а дополнительное политическое противостояние может усилить раскол.
Отдельно он обратил внимание на риски заморозки войны на невыгодных для Украины условиях и предположил, что активное продвижение темы выборов может стать частью более широкого сценария политической турбулентности.
Он также подверг сомнению возможность обеспечить полноценное и безопасное участие в голосовании для всех граждан, в том числе военных на передовой.
В то же время автор подчеркнул, что его оценка является личным мнением и одним из возможных сценариев развития событий.