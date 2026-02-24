logo

Главная Новости Общество Война с Россией Что будет с Украиной, если сейчас провести выборы президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет с Украиной, если сейчас провести выборы президента

Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что активное обсуждение выборов во время войны может ослабить фокус на обороне и создать дополнительные риски для страны

24 февраля 2026, 18:17
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" высказался по поводу дискуссий вокруг возможных выборов во время войны и рисков, которые, по его мнению, это может создать.

Что будет с Украиной, если сейчас провести выборы президента

Выборы президента во время войны в Украине

Он отметил, что внутренние споры, политическая конкуренция и борьба за электорат могут отвлекать внимание от оборонных задач. По его словам, общество уже под серьезным информационным и психологическим давлением, а дополнительное политическое противостояние может усилить раскол.

Отдельно он обратил внимание на риски заморозки войны на невыгодных для Украины условиях и предположил, что активное продвижение темы выборов может стать частью более широкого сценария политической турбулентности.

Он также подверг сомнению возможность обеспечить полноценное и безопасное участие в голосовании для всех граждан, в том числе военных на передовой.

В то же время автор подчеркнул, что его оценка является личным мнением и одним из возможных сценариев развития событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что Россия продолжит удары по энергетической инфраструктуре Украины и будет пытаться достичь внутренней дестабилизации.
По его словам, атаки по энергетике являются частью стратегии давления на общество с целью сформировать запрос на "мир на любых условиях". Особо он обратил внимание на рост диверсионной активности и попытки активизации агентурной сети. Он также отметил, что удары беспилотниками по городам и критической инфраструктуре преследуют цель не только физического поражения объектов, но и психологического влияния.



Источник: https://t.me/vanek_nikolaev/39329
