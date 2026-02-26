Новые правила ТЦК: что будет с военнообязанным, если он добровольно вернется с СЗЧ

Военные, самовольно покинувшие часть и находящиеся за пределами Украины, имеют возможность добровольно вернуться в службу без штрафов и, при определенных условиях, без уголовного наказания. Об этом сообщили в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Как добровольно вернуться с СЗЧ

Ключевую роль в процессе возвращения играет Военная служба правопорядка. Именно она сопровождает военнослужащих на всех этапах обновления и координирует взаимодействие с другими государственными органами.

Алгоритм действий для военного, который находится за границей и хочет вернуться, предполагает, прежде всего, физический возврат в Украину. При пересечении границы военнослужащий может сообщить о своем намерении пограничникам. После этого его направляют в ближайшее подразделение Военной службы правопорядка.

Далее военный попадает в резервный батальон, специализирующийся на возвращении личного состава в службу. Там ему предлагают новую должность в другой воинской части, снимают статус самовольного ухода из части, и он фактически начинает службу заново.

Украинские консульства за границей могут помочь только с организационными вопросами возвращения. Именно возобновление на службе происходит уже на территории Украины во взаимодействии с структурами.

В отношении уголовной ответственности законодательство предусматривает возможность освобождения от нее для военнослужащих, впервые совершивших правонарушение, связанное с самовольным оставлением части или дезертирством, при условии добровольного возвращения и готовности продолжить службу.

В большинстве случаев добровольный возврат не влечет задержания. Исключение могут быть ситуации, когда существует отдельное определение суда. В то же время, даже в таких случаях, при наличии желания продлить службу и соответствующих рекомендаций, военный может быть восстановлен в рядах ВСУ.

Лишение свободы применяется только тогда, когда лицо категорически отказывается от дальнейшего прохождения военной службы.

В ТЦК подчеркивают, что цель государства – не наказание, а возвращение военнослужащих к исполнению обязанностей в случае осознанного решения продлить службу.

