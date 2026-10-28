Заробляти гроші на війні: експерт шокував цинічним планом США щодо України



















Команда президента США Дональда Трампа може розглядати переговори щодо України передусім крізь призму економічної вигоди. Таку оцінку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда, коментуючи повідомлення про можливі пропозиції щодо відновлення транзиту російських газу та нафти через Україну.

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Під час ефіру ведучий послався на публікацію французького видання Le Monde, в якій ішлося про нібито тиск американських переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на українську сторону. За описаним у матеріалі сценарієм, відновлення роботи трубопроводів могло б забезпечити Україні певні доходи, а Європі — дешевші енергоносії.

Магда, коментуючи цей підхід, заявив, що економічні інтереси можуть відігравати для команди Трампа визначальну роль.

"Що стосується логіки команди Трампа, то вона — світ чистогана. Тобто прибутки, прибутки. Їм, в принципі, байдуже, хто агресор, хто жертва агресії. Вони хочуть на цьому заробити гроші", — сказав політолог.

На його думку, така логіка є сигналом для України, що не можна покладатися виключно на підтримку зовнішніх партнерів. Києву необхідно посилювати власну стійкість і шукати внутрішні ресурси для протидії російській агресії.

"Ми маємо діяти для себе в режимі консолідації, якої на сьогоднішній момент я, чесно кажучи, не бачу", — наголосив Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський застеріг від можливого саміту США, Китаю та Росії, який, на його думку, Москва може використати для спроби нового розподілу сфер впливу у світі. Глава держави вважає, що такий формат передусім вигідний Кремлю, тоді як інтереси України можуть опинитися під загрозою.