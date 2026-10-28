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Зарабатывать деньги на войне: эксперт шокировал циничным планом США по Украине

Политолог прокомментировал сообщение о возможном возобновлении транзита российских энергоносителей и призвал Украину укреплять свою устойчивость.

28 октября 2026, 13:00
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Клименко Елена








Команда президента США Дональда Трампа может рассматривать переговоры по Украине прежде всего сквозь призму экономической выгоды. Такую оценку высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя сообщения о возможных предложениях по возобновлению транзита российских газа и нефти через Украину.

Зарабатывать деньги на войне: эксперт шокировал циничным планом США по Украине

Фото: из открытых источников

Во время эфира ведущий сослался на публикацию французского издания Le Monde, в которой говорилось о якобы давлении американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на украинскую сторону. По описанному в материале сценарию восстановление работы трубопроводов могло бы обеспечить Украине определенные доходы, а Европе — более дешевые энергоносители.

Магда, комментируя этот подход, заявил, что экономические интересы могут играть определяющую роль для команды Трампа.

"Что касается логики команды Трампа, то она — мир чистогана. То есть доходы, доходы. Им, в принципе, безразлично, кто агрессор, кто жертва агрессии. Они хотят на этом заработать деньги", — сказал политолог.

По его мнению, такая логика является сигналом для Украины, что нельзя полагаться исключительно на поддержку внешних партнеров. Киеву необходимо усиливать свою устойчивость и искать внутренние ресурсы для противодействия российской агрессии.

"Мы должны действовать для себя в режиме консолидации, которой на сегодняшний момент я, честно говоря, не вижу", — подчеркнул Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский предостерег от возможного саммита США, Китая и России, который, по его мнению, Москва может использовать для попытки нового распределения сфер влияния в мире. Глава государства считает, что такой формат прежде выгоден Кремлю, тогда как интересы Украины могут оказаться под угрозой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PjSK2KtcXTU
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