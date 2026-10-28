Україні лише доведеться прийняти найгірше: названо страшну небезпеку зустрічі Трампа, Путіна і Сі

Президент України Володимир Зеленський застеріг від можливого саміту США, Китаю та Росії, який, на його думку, Москва може використати для спроби нового розподілу сфер впливу у світі. Глава держави вважає, що такий формат передусім вигідний Кремлю, тоді як інтереси України можуть опинитися під загрозою.

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За словами президента, якщо три держави зустрінуться для обговорення глобальних питань, серед тем неминуче будуть Близький Схід та війна в Україні. Водночас Зеленський наголосив, що не хотів би повторення сценарію, за якого великі держави домовляються про долю інших країн без їхньої участі.

"Дуже не хочеться, щоб це була “Ялта — 2, 3, 4”, коли йде перерозподіл впливу. Я б навіть сказав не впливу, а думок — що можна так перерозподілити", — заявив український лідер.

Зеленський пояснив, що сучасний світ суттєво відрізняється від міжнародного порядку часів Другої світової війни. На його думку, сьогодні неможливо просто домовитися про поділ світу між трьома державами, і саме Росія найбільше зацікавлена в такому форматі переговорів.

"Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай. Я просто не бачу вигоди для Китаю і точно бачу вигідність цього формату для Росії", — наголосив президент.

Глава держави також зауважив, що можливий саміт може стати для Москви значною дипломатичною перевагою. Він згадав попередню зустріч на Алясці та висловив побоювання, що новий формат переговорів може посилити позиції Кремля.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко розкритикував слова президента Володимира Зеленського про те, що рішучіші дії України під час захоплення Криму у 2014 році могли б запобігти повномасштабній війні. За словами експерта, такі оцінки не враховують реального стану української армії та обставин, у яких країна опинилася на початку російської агресії.