Зараз найгірший час для перемовин: Костенко вибухнув заявою

Секретар парламентського Комітету з нацбезпеки Роман Костенко в інтерв’ю Radio NV заявив, що нинішня ситуація на фронті робить позицію України вкрай слабкою для будь-яких перемовин про мир.

Переговори з РФ щодо миру в Україні

За його словами, на відміну від попередніх років, коли Україна мала ініціативу, нині ситуація суттєво ускладнилася. Костенко нагадав, що у 2022 році українські сили звільнили значні території в Херсонській і Харківській областях, а вже у 2023 році країна готувалася до масштабного контрнаступу. У 2024-му, за його словами, Україна все ще зберігала стратегічну ініціативу.

Однак тепер ситуація змінилася: на Покровському напрямку тривають запеклі бої, а російські війська намагаються охопити угруповання українських сил і замкнути кільце навколо Покровська. Костенко зазначив, що українські бійці продовжують утримувати оборону, однак наявний оперативний фон ускладнює позицію Києва на дипломатичній арені.

Політик наголосив, що саме зараз, коли ворог намагається створити загрозу оточення, — "найгірший момент за чотири роки війни" для початку перемовин. Він підкреслив, що будь-які переговори в умовах активних наступальних дій РФ лише посилять позиції Москви і послаблять українську сторону.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський готовий провести особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, аби узгодити спільні умови завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Axios.





За його словами, українська сторона прагне якомога швидше перейти до фінального етапу переговорів щодо мирного плану, який зараз опрацьовують Київ і Вашингтон. Єрмак зазначив, що Зеленський готовий прибути на зустріч уже через два дні після отримання запрошення.

