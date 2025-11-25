Фінальна фаза переговорів: Зеленський поспішає до Трампа

Президент України Володимир Зеленський готовий провести особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом найближчим часом, аби узгодити спільні умови завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Axios.

Зеленський готовий зустрітися з Трампом через 2 дні

За його словами, українська сторона прагне якомога швидше перейти до фінального етапу переговорів щодо мирного плану, який зараз опрацьовують Київ і Вашингтон. Єрмак зазначив, що Зеленський готовий прибути на зустріч уже через два дні після отримання запрошення.

Він додав, що орієнтовна дата зустрічі — 27 листопада, День подяки в США — може стати символічною, якщо обидві сторони вийдуть на узгоджений текст домовленостей.

"Це може допомогти президенту Трампу продовжити його історичну місію завершення цієї війни", — зазначив Єрмак.

Переговори між Україною та США щодо умов майбутньої угоди тривають у Женеві за участю представників Євросоюзу та Великої Британії. Американська делегація вже заявляла, що готова розглянути окремі пропозиції української сторони до проєкту мирного плану.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що дискусія довкола мирного плану штучно зміщена у бік теми чисельності української армії, тоді як найважливіші питання — доля окупованих територій, люди, які там живуть, і механізми майбутнього відновлення держави.





За його словами, майже зі 100% імовірністю Росія не погодиться навіть на перероблений варіант запропонованого Заходом плану. Проте зараз суспільству нав’язують фокус саме на питанні обмеження чисельності ЗСУ, хоча воно не є ключовим у контексті суверенітету.

