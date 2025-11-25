Нам закривають очі: Андрющенко про те, що в мирному плані замовчують

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що дискусія довкола мирного плану штучно зміщена у бік теми чисельності української армії, тоді як найважливіші питання — доля окупованих територій, люди, які там живуть, і механізми майбутнього відновлення держави.

Андрющенко про фокус уваги щодо «мирного плану США»

За його словами, майже зі 100% імовірністю Росія не погодиться навіть на перероблений варіант запропонованого Заходом плану. Проте зараз суспільству нав’язують фокус саме на питанні обмеження чисельності ЗСУ, хоча воно не є ключовим у контексті суверенітету.

Андрющенко пояснює, що до категорії "армія" не входить Національна гвардія, сили Територіальної оборони та інші формування, які у разі потреби також виконують оборонні функції. Тому зведення всього діалогу до цифр і "посягання на армію" є маніпулятивним та відволікає від реальних ризиків.

Натомість він наголошує на кількох критичних питаннях, які наразі лишаються фактично без обговорення:

• коли та яким шляхом Україна поверне свої території;

• що буде з людьми, які залишилися в окупації;

• чи передбачає план відхід з нинішніх позицій та як це узгоджується з російськими заявами про “включення” територій;

• за яким механізмом Україна отримуватиме компенсації та хто фінансуватиме відбудову;

• як уникнути юридичних пасток, які можуть завадити поверненню земель та стягненню репарацій.

Андрющенко наголошує, що питання територій і компенсацій — це справжній фундамент українського суверенітету, і саме тут ми не маємо "простору для маневру" чи юридичних схем.



Проте саме ці пункти практично не озвучуються в публічній площині, що, за його словами, виглядає як свідома спроба відвернути увагу від головного.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Слобожанському напрямку бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій провели результативну операцію, яка повністю зламала плани російських штурмових груп.