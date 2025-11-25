FPV-мʼясорубка: спецоперація, яка зупинила наступ РФ

На Слобожанському напрямку бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій провели результативну операцію, яка повністю зламала плани російських штурмових груп.

Штурм ворога на Слобожанському напрямку

Авіарозвідка підрозділу першою зафіксувала пересування ворожих груп, які готувалися до прориву. Після уточнення координат оператори FPV-дронів завдали серію точних ударів по окупантах, знищивши частину штурмовиків ще на підходах.

Після повітряної атаки вцілілі російські військові намагалися сховатися у лісосмугах та закинутих будівлях, однак у цих районах їх уже перехопила інша група українських спецпризначенців. Завдяки злагодженим діям штурм підрозділу перетворився для противника на пастку.

У підсумку операції українські воїни:

• ліквідували 9 окупантів;

• знищили три одиниці техніки;

• добили тих, хто намагався відійти, ударами FPV-дронів.

Координація між групами та чітке планування операції дозволили Силам спеціальних операцій повністю зірвати наступальні наміри ворога.



Сили спеціальних операцій наголошують: завдання з ураження противника та зриву його наступальних дій продовжуються щодня.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що поки увага суспільства прикута до переліку пунктів можливої мирної угоди та дискусій навколо переговорів, ситуація на лінії фронту стрімко погіршується. Про це заявив підполковник ЗСУ 3 армійського корпусу та військовий Максим Жорін.

За його словами, ворог поступово покращує своє становище на кількох напрямках одразу, і швидкість просування російських військ зараз є однією з найвищих за останні роки.

