Главная Новости Общество Война с Россией FPV-мясорубка: спецоперация, остановившая наступление РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

FPV-мясорубка: спецоперация, остановившая наступление РФ

Украинские Силы спецопераций сорвали наступление врага на Слобожанском направлении

25 ноября 2025, 17:39
Автор:
Ткачова Марія

На Слобожанском направлении бойцы 8-го полка Сил специальных операций провели результативную операцию, полностью сломившую планы российских штурмовых групп.

FPV-мясорубка: спецоперация, остановившая наступление РФ

Штурм врага на Слобожанском направлении

Авиаразведка подразделения первой зафиксировала передвижение готовящихся к прорыву вражеских групп. После уточнения координат операторы FPV-дронов нанесли серию точных ударов по оккупантам, уничтожив часть штурмовиков еще на подходах.

После воздушной атаки уцелевшие российские военные пытались скрыться в лесополосах и заброшенных зданиях, однако в этих районах их перехватила другая группа украинских спецназовцев. Благодаря слаженным действиям штурм подразделения превратился для противника в ловушку.

В результате операции украинские воины:

ликвидировали 9 кафиров;

• уничтожили три единицы техники;

• добили тех, кто пытался отойти, ударами FPV-дронов.

Координация между группами и планирование операции позволили Силам специальных операций полностью сорвать наступательные намерения врага.

Силы специальных операций подчеркивают: задачи поражения противника и срыва его наступательных действий продолжаются ежедневно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что пока внимание общества приковано к перечню пунктов возможного мирного соглашения и дискуссии вокруг переговоров, ситуация на линии фронта стремительно ухудшается. Об этом заявил подполковник ВСУ 3 армейского корпуса и военный Максим Жорин.

По его словам, враг постепенно улучшает свое положение на нескольких направлениях сразу, и скорость продвижения российских войск сейчас является одной из самых высоких за последние годы.



Читайте Comments.ua в Google News
